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恩西諾入室搶劫 24歲受害人死亡

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事發住宅。（ABC）
事發住宅。（ABC）

位於洛杉磯聖費南度谷（San Fernando Valley）中心地帶的恩西諾（Encino），19日清晨發生入室搶劫案，被搶的一名年僅24歲男子送醫後不治身亡。

據ABC報導，警方目前正在搜索兩名相關的嫌疑人。當日早上6時30分，警方接到報案來到位於Martha大街18000號街區的一幢房屋，但沒發現受害者。受害人當時被朋友送往醫院，警方到醫院後確認受害者即為搶案受害人。

警方表示，受害人不治身亡，尚不清楚他是怎麼被搶的，不過據悉搶案發生時他在家裡。

案發住宅的鄰居門口監控錄下了可疑人物。監控顯示案發時有幾名男性走過鄰居前門，還有一輛疾馳的車子駛向受害人家的方向。不過警方尚未將監控中的可疑男子列為嫌疑人，從監控中還可以聽到爭吵的聲音。

鄰居Mark Spaeny說，「看到兩個人，一個在我家門前，一個從事發住宅院子走出來。還有人說有人中槍了。後來受害人被私家車送走。」

據悉，嫌疑人作案後逃離了現場，警方沒有宣布嫌疑人的外貌特徵。警方敦促目擊者聯絡警局提供線索。

鄰居監控顯示一名男子鬼鬼祟祟躲在車前。（ABC）
鄰居監控顯示一名男子鬼鬼祟祟躲在車前。（ABC）

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