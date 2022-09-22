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心理健康展覽會 籲民眾及時求助

記者趙健／洛杉磯報導
加州第49眾議員方樹強(右四)、聖蓋博市市長丁言愉（左五）出席本次活動。（記者趙健/攝影）
加州第49眾議員方樹強(右四)、聖蓋博市市長丁言愉（左五）出席本次活動。（記者趙健/攝影）

由「人際平等關係連接委員會」（Human Equity, Access and Relations，HEAR）主辦的聖蓋博心理健康展覽會9月18日在聖蓋博市（San Gabriel）Grapevine Arbor舉行。在會場裡，民眾除了可以收集到各類心理服務方面的相關信息，還可以參加免費的心理健康研討會、瑜伽、聲頻浴等課程。

此次博覽會受到包括亞洲少兒中心、華埠服務中心、亞太家庭中心、Foothill家庭等不同社團支持，共設有18個與心理健康有關的展台，為到場民眾提供心理健康方面的信息諮詢服務。此外，展覽會還分別開設中文、英文和西班牙語的心理健康研討會，就抑鬱症、家庭暴力、自殺、藥品濫用等多個心裡問題，與民眾展開探討。

很多華人在研討會上分享了自己的故事。Jennifer女士說，「我先生早年因在文化大革命中被迫害，一直無法釋懷。雖然他今年八十多歲，還是會時常夢到自己在獄中被虐待的場景。」另一位帶著女兒來參加研討會的吳女士表示，疫情期間，因擔心孩子被感染長期處於緊張焦慮狀態，想要通過這個機會獲取這方面幫助。

現場社團的工作人員Wendy也參與討論，她分享道，「從小就被父母虐待，高中和大學期間一直受抑鬱症的折磨，長期服用精神方面的藥物。」

展覽會現場的免費瑜伽課程。（記者趙健/攝影）
展覽會現場的免費瑜伽課程。（記者趙健/攝影）

來自洛杉磯縣心理健康部（Department of Mental Health，DMH）的倡議者王美英，在研討會上表示，華人群體中常存在「家醜不可外揚」的心態，從某種意義來說，這就導致了很多華人家庭的壓力缺乏合理出口；其實心裡健康問題和身體健康問題一樣，都需要及時尋求專業人士幫助和治療。

HEAR的負責人Michelle Brenhaug表示，此次活動的目的是為了讓民眾獲取更多關於心理健康方面的信息，而通過對這些信息的學習並加以利用，就可以為自己或身邊有需要的人提供幫助。「我覺得有很多人，特別是移民，並不知道如何尋求此類幫助，所以這樣的活動對他們來說非常有意義。」

關於少兒心理健康的展臺。（記者趙健/攝影）
關於少兒心理健康的展臺。（記者趙健/攝影）

心理健康 華人 聖蓋博

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