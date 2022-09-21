什麼建材最流行 加建房新規有哪些？快來這裡找答案

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洛杉磯訊
世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝脩大展」現場人頭攢動。 （本報檔案照）
世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝脩大展」現場人頭攢動。 （本報檔案照）

洛杉磯世界日報與美國華人建築公會攜手，將於9月22日（周四）、23日（周五）兩天，在阿罕布拉市共同舉辦第四屆「建材裝修大展」。

第三屆「建材裝修大展」回顧：

資訊新鮮

兩天活動吸引南加州各類建材製造、代理、經銷專業商號廣泛參與，還邀請到政府高管及專業人士提供最新相關資訊，無論你是想要B2B商業對接，還是想要購買建築、裝修材料，亦或者是想要了解最新的裝修、建築法律法規，均歡迎親臨大展，會讓你不虛此行。八場講座為您帶來營建、裝修、翻新房、貸款、設計等多眾多方面最新資訊。

主講人邀請到建築、裝修相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的相關資訊。主講內容涉及當下熱門話題，如附屬住宅單位增建ADU、SB9法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。透過這些實用的資訊，間接帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。

22日、23日兩天講座安排：

兩天講座內容精彩，民眾可獲取最新資訊。
兩天講座內容精彩，民眾可獲取最新資訊。

廠商雲集

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，活動也將邀請美國主流廠商加盟，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台。

加州眾多優質商家參與本屆大展，其中包括ZAIA嘉禾建築公司、德倫學院、南加愛迪生電力公司（Southern California Edison）、美淨純水、優力玻璃五金、恆益門窗、藍天櫥櫃、精工保全工程公司、土豆建築、李宏連會計師事務所、嘉興冷暖、地毯大王、ATeck Construction、American Security Products、United Fittings Inc.、Kerrie Arjormand、Solarmax Technology Inc、Curtis Su Associates、Yi Home Appliances等。

建材裝修大展洛杉磯世界日報合作夥伴「美國華人建築公會」前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱CACP），是擁有40年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士。

「建材裝修大展」是南加州地區最具規模的華人建材專業展覽之一，之前歷年展會均吸引衆多專業公司商號及南加屋主到場，現場訂單及交易金額亦令人稱羨，報名參展的華洋兩界攤商不但滿意，同時亦結交到許多行業人士。

第四屆「建材裝修大展」9.22日、23日隆重登場。（本報檔案照）
第四屆「建材裝修大展」9.22日、23日隆重登場。（本報檔案照）

第四屆「建材裝修大展」時間：9月22日及9月23日上午10時至下午5時。地點：Almansor Court（700 S. Almansor Street, Alhambra, CA ），現場免費停車、無需報名、免費入場觀展。

講座現場座無虛席。 （本報檔案照）
講座現場座無虛席。 （本報檔案照）
世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝脩大展」現場人頭攢動。 （本報檔案照）
世界日報與華人營建公會共同舉辦的「建材裝脩大展」現場人頭攢動。 （本報檔案照）
講座結束後，民眾圍著講員諮詢關心議題。 （本報檔案照）
講座結束後，民眾圍著講員諮詢關心議題。 （本報檔案照）

南加 華人 加州

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