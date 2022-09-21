台立委王定宇：台灣地位提升

王定宇談拜會華府行程。（記者張庭瑜/攝影）

民進黨 美西黨部9月18日(周日)在洛杉磯 ，舉辦36周年黨慶募款餐會，邀請台灣民進黨王定宇立委，與老黨員促膝深談，大聊抗中保台、台灣政策法、以及台美關係和國際發展等議題。

因疫情已兩年多沒來洛杉磯的王定宇，此行是以台灣國會外交國防委員會立委代表執政黨，赴美進行四天三夜參訪；期間拜會華府、國會、國務院 、卡內基和平基金會、參加台灣人公共事務會(FAPA)慶祝40週年活動、與美國民主黨籍聯邦眾議員薛曼(Brad Sherman)會唔，並與眾多美國政要深入探討「台灣政策法」、台美關係、國防授權法案 (NDAA 2023)等議題。

在返台前，他除了拜訪民進黨美西黨部，並在台灣會館針對此次參訪行程為鄉親一一剖析探討之外，當晚也在募款晚會上，暢談台美和國際關係的發展。

王定宇表示，睽違兩年半再度來訪美國，感覺最大的不同就是，美國國會議員和智庫對台灣重視提高許多，並多次提及晶片問題，因有80%的製造都在台灣完成。加上台灣編國防預算創下史上最高5500億台幣。讓美國兩黨也在現階段對台灣地位達成共識，台灣地位在美相比從前大幅提升。

王定宇強調，在台灣展現自我防衛決心後，讓美國對台灣議題更加友善。雖然台灣是小國，但重要性相比烏克蘭可能更重要。而在俄烏戰爭開打後，台灣在國際上的知名度也逐漸提升，讓許多國家對台灣的關注度日漸上升。