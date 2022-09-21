我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

台立委王定宇：台灣地位提升

記者張庭瑜/洛杉磯報導
王定宇談拜會華府行程。（記者張庭瑜/攝影）
王定宇談拜會華府行程。（記者張庭瑜/攝影）

民進黨美西黨部9月18日(周日)在洛杉磯，舉辦36周年黨慶募款餐會，邀請台灣民進黨王定宇立委，與老黨員促膝深談，大聊抗中保台、台灣政策法、以及台美關係和國際發展等議題。

因疫情已兩年多沒來洛杉磯的王定宇，此行是以台灣國會外交國防委員會立委代表執政黨，赴美進行四天三夜參訪；期間拜會華府、國會、國務院、卡內基和平基金會、參加台灣人公共事務會(FAPA)慶祝40週年活動、與美國民主黨籍聯邦眾議員薛曼(Brad Sherman)會唔，並與眾多美國政要深入探討「台灣政策法」、台美關係、國防授權法案 (NDAA 2023)等議題。

在返台前，他除了拜訪民進黨美西黨部，並在台灣會館針對此次參訪行程為鄉親一一剖析探討之外，當晚也在募款晚會上，暢談台美和國際關係的發展。

王定宇表示，睽違兩年半再度來訪美國，感覺最大的不同就是，美國國會議員和智庫對台灣重視提高許多，並多次提及晶片問題，因有80%的製造都在台灣完成。加上台灣編國防預算創下史上最高5500億台幣。讓美國兩黨也在現階段對台灣地位達成共識，台灣地位在美相比從前大幅提升。

王定宇強調，在台灣展現自我防衛決心後，讓美國對台灣議題更加友善。雖然台灣是小國，但重要性相比烏克蘭可能更重要。而在俄烏戰爭開打後，台灣在國際上的知名度也逐漸提升，讓許多國家對台灣的關注度日漸上升。

而大眾最為關心的「台灣政策法」，王定宇也解釋說，目前參議院外交委員會已高票通過，將加強對台安全援助與合作。但因美國將在11月8日進行期中選舉，台灣政策法可能來不及完成立法。但在蕭美琴大使團隊的努力下，推動將法案內容包括在「國防授權法案」(NDAA 2023)內，台灣政策法將可能隨之通過。

民進黨美西黨部與王定宇合影。（記者張庭瑜/攝影）
民進黨美西黨部與王定宇合影。（記者張庭瑜/攝影）

民進黨 洛杉磯 國務院

上一則

慶百年 「好萊塢字標」重粉刷

下一則

男子假釋期間 搶三銀行

延伸閱讀

「中國聯通」被美制裁 中國3大電信營運商全遭點名

「中國聯通」被美制裁 中國3大電信營運商全遭點名
中國3電信公司 再遭美列入國安威脅黑名單

中國3電信公司 再遭美列入國安威脅黑名單
拜登表態協防台灣 華郵：道出華府許多人心聲

拜登表態協防台灣 華郵：道出華府許多人心聲
美國施壓奏效 土耳其最大銀行停用俄支付系統

美國施壓奏效 土耳其最大銀行停用俄支付系統
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
英相首度坦承：與美國簽FTA要等很多年

英相首度坦承：與美國簽FTA要等很多年

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默