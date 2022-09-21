華生命喪沙漠 父告南加大和兩同學

王棚（左）和爸爸合影。（王棚父親提供）

今年4月南加大 幾名學生在帝王縣（Imperial County）沙漠中拍攝電影 作業時，喪生的查普曼大學學生王棚家人，對南加大和涉嫌的兩名學生提起過失致死訴訟。

據19日在洛杉磯縣高等法院提起的訴訟，死者王棚是查普曼大學學生，他乘坐的一輛越野車在穿越帝王沙丘遊樂區時發生翻滾後死亡，他的父母聲稱該大學已批准拍攝項目，且知道該團隊將使用越野車並在沙漠中拍攝，認為學校有疏忽之責。

南加大的官員此前曾表示，這些學生們在製作短片時，學校不知道他們使用越野車，且要在距離學校230多英里和三小時以外車程的偏遠沙漠中拍攝，此舉本應獲得學校批准再實施。學校20日在一封電子郵件聲明中說，南加大不對王棚的慘死負責，學校將在法庭上分享學校強大的安全程序和記錄的事實。同時被提告的兩名南加大學生Bianliang Li和Ting Su的律師對此未予置評。

根據死亡證明，王棚遺體最終安葬在家鄉成都，死因被列為越野事故造成的頸部鈍傷。王棚的死震驚查普曼大學和南加大的學生社區，年初查普曼大學為王棚舉行追悼會，他的父親也出席了追悼會。

王棚爸爸對南加大和涉嫌的兩名學生提起過失致死訴訟。（記者張宏／攝影）

王棚家屬在訴狀中表示，安全應該勝過一切，南加大有責任將製作其電影的人完好無損的歸還給他們的家人。因為南加大對學生電影項目安全性的疏忽，導致王棚死亡。王棚為幫助南加大學生完成電影，在沙丘拍攝時Bianliang Li駕駛的越野車，失去控制滾下沙丘。警方報告稱，坐在車輛後座的王棚一直戴著頭盔，但沒有繫上安全帶，在事故中被彈射出去。但是王棚家人認為王棚是一個經驗豐富的駕駛者，不會犯沒繫安全帶的錯誤。

加州 公路巡警此前曾建議，帝王縣地方檢察官對事故駕駛者Bianliang Li提出非自願車輛過失殺人罪。但是地方副檢察長Mario Vela20日表示，不會提出指控。他已審查此案，發現嫌疑人沒有任何犯罪行為，這只是一場可怕的事故，不幸導致悲劇，但沒有構成刑事犯罪。

王棚的父親目前已回到中國，對於他人不在美國，是否能委託律師進行民事訴訟。律師劉龍珠表示，只要被告在美國或打官司的事件主體是在美國發生，滿足任一條件的民事官司，都可在美國提告，即使原告或被告不在美國也沒關係。但如果是一個外國公司想在加州提告，需要在加州報稅。而刑事控訴主體是美國聯邦或者地方政府，被告身份對官司本身沒有影響。