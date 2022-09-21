慶百年 「好萊塢字標」重粉刷

為慶祝100周年，洛杉磯標誌性地標好萊塢標誌（Hollywood Sign）即將粉刷一新。（Upslash）

洛杉磯 標誌性地標好萊塢 標誌（Hollywood Sign）即將改頭換面，煥然一新，工作人員準備為它重新塗上一層油漆，以慶祝其100周年。

自9月19日起，由十名工人組成的工作人員將對標誌進行準備、壓力清洗、塗底漆和油漆，在接下來的八周內，工作人員將在這個45英尺高的標誌上塗上近400加侖的油漆。每個字母 的寬度約為31到39英尺。繪畫準備工作計畫在9月26日至30日之間進行。底漆和繪畫於10月3日開始。該過程預計將於11月1日完成，以趕上明年的慶祝活動。

專業塗料公司宣偉（Sherwin-Williams）正在與好萊塢標誌信託基金合作，為好萊塢標誌刷上新油漆，該標誌最後一次翻新是在2012年，也是由宣偉公司負責翻新。至於顏色，宣偉解釋說，將使用Emerald Exterior優質塗料中的High Reflective White SW 7757色號。

此外，總部位於洛杉磯的繪畫公司Duggan and Associates將負責準備和繪畫「再次閃耀」（to shine once again）的標誌。

「這個標誌是洛杉磯的驕傲，我們很高興全世界的粉絲都能看到這個改造，慶祝一個非常特別的100周年紀念日，」好萊塢標誌信託基金主席Jeff Zarrinnam表示，「這是一個神奇的地方和夢想可以實現的地方的象徵。」

好萊塢標誌最初寫著「好萊塢樂園」（Hollywoodland），是一個高檔房地產開發的廣告。在1949年，好萊塢商會將該標誌縮短為Hollywood九個字母。這個地標多年來一直在修復和翻新，並於1978年完全重建。

觀眾可以通過信託基金的網頁觀看改造直播，該網站上提供24小時全天的網絡攝像頭直播。