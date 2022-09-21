華人保險理財協會34周年晚宴 數百人共襄盛舉

華人保險理財協會17日舉辦34周年慶典晚宴，現場匯集保險業各路精英。（記者張宏／攝影）

華人保險 理財協會（California Asian Insurance & Financial Professional Association，簡稱CAI FPA）17日舉辦34周年慶典晚宴，數百名保險業者共襄盛舉。現場有保險同業工商大展和精彩表演，下午並舉辦兩場專業保險經紀參與的保險研討會，希望和保險經紀同業共同成長。

華人保險理財協會會長韓維文（Simon Saeheng）表示，協會經歷34年的開拓與努力，已廣受保險理財同業的認可與肯定，並獲得MDRT認可的專業非營利組織。協會宗旨是團結南加亞裔保險金融理財專業，為會員提供平台分享知識與經驗、回饋社區。尤其是隨著時間的變化，許多保險和理財的規定和發展也有新趨勢，因此CAIFPA希望能持續提供保險同業最新的理財講座、稅務新知，期許會員共同成長，帶給客戶最專業、全面的財務規畫。

華人保險理財協會17日舉辦34周年慶典晚宴，會長韓維文（左三）和晚宴主持人Sammy Yu（左一）、保險業者鹿強（左二）等來賓合影。（記者張宏／攝影）

當晚除有精彩的歌舞表演外，特別邀請前衛生部副助理部長、仁愛集團林元清醫師（Dr. Matthew Lin）擔任晚會特別嘉賓，講解美國當前最新醫療保健趨勢。他表示，美國一年出生的嬰兒死亡率很高，希望能隨著醫學的進步，改善百姓的健康。美國醫療費用占據國內生產總值（GDP）20%，希望未來借助AI人工智能改進醫療品質，讓大家接受更好的治療，減少醫療資源浪費。

前衛生部副助理部長林元清醫師(Dr. Matthew Lin) 擔任晚會特別嘉賓。（記者張宏／攝影）

美國泛宇集團副總裁（Vice President）Joseph Lee，在會中說明減稅退休計畫。Global Atlantic Financial Group的高級市場分析師Joey Ng，解說業務管理工具CLOUT，協助拓展保險業務。

現場還有多家保險公司攤位提供最新的市場趨勢、保險產品，及全面性的金融理財專業知識，讓每一名參與的來賓都收穫滿滿。