我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

華人保險理財協會34周年晚宴 數百人共襄盛舉

記者張宏／洛杉磯報導
華人保險理財協會17日舉辦34周年慶典晚宴，現場匯集保險業各路精英。（記者張宏／攝影）
華人保險理財協會17日舉辦34周年慶典晚宴，現場匯集保險業各路精英。（記者張宏／攝影）

華人保險理財協會（California Asian Insurance & Financial Professional Association，簡稱CAIFPA）17日舉辦34周年慶典晚宴，數百名保險業者共襄盛舉。現場有保險同業工商大展和精彩表演，下午並舉辦兩場專業保險經紀參與的保險研討會，希望和保險經紀同業共同成長。

華人保險理財協會會長韓維文（Simon Saeheng）表示，協會經歷34年的開拓與努力，已廣受保險理財同業的認可與肯定，並獲得MDRT認可的專業非營利組織。協會宗旨是團結南加亞裔保險金融理財專業，為會員提供平台分享知識與經驗、回饋社區。尤其是隨著時間的變化，許多保險和理財的規定和發展也有新趨勢，因此CAIFPA希望能持續提供保險同業最新的理財講座、稅務新知，期許會員共同成長，帶給客戶最專業、全面的財務規畫。

華人保險理財協會17日舉辦34周年慶典晚宴，會長韓維文（左三）和晚宴主持人Sam...
華人保險理財協會17日舉辦34周年慶典晚宴，會長韓維文（左三）和晚宴主持人Sammy Yu（左一）、保險業者鹿強（左二）等來賓合影。（記者張宏／攝影）

當晚除有精彩的歌舞表演外，特別邀請前衛生部副助理部長、仁愛集團林元清醫師（Dr. Matthew Lin）擔任晚會特別嘉賓，講解美國當前最新醫療保健趨勢。他表示，美國一年出生的嬰兒死亡率很高，希望能隨著醫學的進步，改善百姓的健康。美國醫療費用占據國內生產總值（GDP）20%，希望未來借助AI人工智能改進醫療品質，讓大家接受更好的治療，減少醫療資源浪費。

前衛生部副助理部長林元清醫師(Dr. Matthew Lin) 擔任晚會特別嘉賓...
前衛生部副助理部長林元清醫師(Dr. Matthew Lin) 擔任晚會特別嘉賓。（記者張宏／攝影）

美國泛宇集團副總裁（Vice President）Joseph Lee，在會中說明減稅退休計畫。Global Atlantic Financial Group的高級市場分析師Joey Ng，解說業務管理工具CLOUT，協助拓展保險業務。

現場還有多家保險公司攤位提供最新的市場趨勢、保險產品，及全面性的金融理財專業知識，讓每一名參與的來賓都收穫滿滿。

保險 AI 華人

上一則

河濱加大商管大樓 總校批准今秋動工

下一則

慶百年 「好萊塢字標」重粉刷

延伸閱讀

62歲開始領社安金 還能擁有全職工作嗎？

62歲開始領社安金 還能擁有全職工作嗎？
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
理財百科／存退休老本 最怕6件事來亂

理財百科／存退休老本 最怕6件事來亂
高中開設理財學程 教團：至少修一學期

高中開設理財學程 教團：至少修一學期
9/22,23上線 教你打破「富不過三代」

9/22,23上線 教你打破「富不過三代」
華人保險理財協會 9/17慶34周年 送餐券

華人保險理財協會 9/17慶34周年 送餐券

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默