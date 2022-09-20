洛杉磯市2車相撞 嬰兒彈飛車外重傷

洛杉磯市Arleta地區18日發生嚴重車禍，嬰兒從車中彈飛出來，生命危急。（KTLA）

洛杉磯 市聖費南度谷阿萊塔（Arleta）地區9月18日（周日）發生一起嚴重車禍 ，一名坐在車內的嬰兒直接從車輛中被彈飛出來，目前生命危急。尚不確定事故發生時，嬰兒是否正確坐在兒童安全座椅上。

這起交通事故導致一名孕婦駕駛也處於危急狀態，與受傷嬰兒一同正在搶救中。據洛杉磯市警察 局發言人Rich Brunson表示，事故發生在18日晚8時50分左右，地點位於西特拉貝拉街（West Terra Bella ）13900街區。

Brunson描述，事發時一輛銀色寶馬（BMW）轎車和一輛黑色豐田凱美瑞（Toyota Camry），都在特拉貝拉街上向西行駛，當時寶馬車試圖掉頭並被凱美瑞車撞倒。「兩部車相撞導致一名嬰兒直接從寶馬車中被彈射出來，」Brunson說，「那輛車上有一個兒童座椅，但截至目前，我們無法確定孩子是否受到適當的固定位置。」

據悉事故發生時，孕婦駕駛被困車內，洛杉磯消防局使用一種叫做「生命之顎」（jaws of life）的液壓救援工具，用來切割汽車並撕開車門，將她從車裡救出來，駕駛和嬰兒都處於危急狀態下，被送往醫院搶救，嬰兒頭部受傷。

Brunson補充說，留在現場的凱美瑞司機沒有醉酒，據信一直在限速內駕駛。這名司機傷勢情況不明，也沒有進一步細節。一名在現場調查的警官表示，尚不清楚是哪個司機在駕車過程中出現過錯導致車禍發生。