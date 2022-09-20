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按摩店性招待碼頭工 以物理治療名目詐領健保

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
八名碼頭工人因涉嫌協助詐騙健保遭起訴。（截至unsplash）
八名碼頭工人因涉嫌協助詐騙健保遭起訴。（截至unsplash）

洛杉磯縣長堤港（Port of Long Beach）八名工人，及一名雇主及其雇員，因涉嫌以其他名目混淆提供性服務，以詐欺健保給付遭起訴。

據悉，除一名碼頭工人外，所有被告皆提交認罪協議。 聖彼渚（San Pedro）居民維多利亞（Sara Victoria）在認罪協議中承認在2017至2021年期間分別在三處不同地點經營色情按摩，名下店名包括阿拉米達市（Alameda）的Back to Life Wellness Center LLC、聖彼渚的Chiroman健康中心，及威明頓（ Wilmington）的Waterfront Wellness Center Inc，並以脊椎按摩和針灸治療作為名目開業。

但經營期間不時向碼頭工人提供現金回扣，或為其提供性服務，以換取醫療服務名目的授權向保險公司提交健保給付申請。 並從脫衣舞俱樂部招募女性，通過轉介為其企業的碼頭工人提供性服務。

提控的檢察官表示，碼頭工人通常能通過國際碼頭（International Longshore）和倉庫聯盟（Warehouse Union）獲得太平洋海事協會（Pacific Maritime Association）提供的健康保險，其涵蓋範圍包括脊椎按摩、物理治療等服務，而受惠者皆不需自付費用。

據加州中區（Central District）檢察官辦公室稱，維多利亞已提交逾210萬元虛假申報，並從中獲利超過55萬元。其中一些虛假申請更是使用碼頭工人家庭成員名字提出。涉嫌的七名碼頭工人、雇主維多利亞等人的認罪協議已於14日提交，預計被告將在未來幾周出庭面臨判決。

截至目前，維多利亞已同意對一項共謀醫療欺詐，和嚴重身分盜竊罪名認罪，將於認罪後面臨長達12年的聯邦監獄監禁。其雇員則同意對共謀罪名認罪。四名碼頭工人將承認一項共謀醫療欺詐罪，三名則承認一項與醫療保健有關的盜竊罪。

健保 保險 檢察官

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