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蒙市9月23日設站嚴查酒駕 違者吊銷駕照罰萬元

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙特利公園警察局將嚴查DUI駕駛。（蒙市政府官網）
蒙特利公園警察局將嚴查DUI駕駛。（蒙市政府官網）

蒙特利公園市警察局宣布，將於2022年9月23日下午6時設置酒駕檢查站直到凌晨2時，臨檢地點根據酒後駕駛撞車和被捕的歷史紀錄選擇。警察局表示，設置檢查站的主要目的是阻止危險駕駛、促進公共安全。警察將在檢查站重點檢查酒駕和藥物影響（DUI）駕駛，首次被控酒駕的司機平均面臨1萬3500元的罰款，以及吊銷駕照等處罰。

蒙市警局長凱利戈登（Kelly Gordon）表示，社區安全永遠是警察的使命。酒後駕駛很危險，會讓其他人在路上處於危險中。

除了嚴查DUI駕駛，蒙市警局還將開展行人安全執法行動，對司機和行人進行交通法規教育，確保他們在道路上的安全。警局預計在2022年9月20日從早上6時到下午4時，調查司機和行人的違法和危險違規行為。警局表示，監視車輛在人行橫道上不禮讓行人、超速、非法轉彎、不停車等待標誌和信號或任何其他交通違規行為。另一方面，警察也將阻止非法過馬路的行人，不給有通行權的司機讓行，或在步行時分心。

蒙市警局提醒公眾，障礙性駕駛除了酒駕，一些處方藥或非處方藥也可能會干擾駕駛，因此市民需要始終遵循使用說明並閱讀有關駕駛或「操作重型機械」（包括駕駛汽車）的警告標籤。此外，雖然藥用和娛樂用大麻合法，但在大麻影響下駕駛是非法行為。

警察 大麻 駕照

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