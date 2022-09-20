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英女王國葬 南加皇室迷熬夜齊聚哀悼

洛杉磯訊
皇室迷布置許多皇室相關物件緬懷女王。（abc7截圖）
皇室迷布置許多皇室相關物件緬懷女王。（abc7截圖）

英國於9月19日（周一）為伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）女王舉辦國葬儀式，吸引不少洛杉磯英國皇室迷團聚一堂熬夜觀看，一同談敘與皇室之間的點滴。

周日晚間，南加州皇室粉絲已聚集在聖瑪利諾市（San Marino ）的成員家中，準備好熬夜觀看英國國葬，成員們不但一同哀悼女王，也慶祝她成為英國在位時間最長的君主及其不平凡的一生。

活動主辦人陳朱莉（Julie Chan）表示，自從威廉王子與凱特大婚後開始喜歡上皇室，並不定期舉辦相關活動，而當天的活動也是為了慶祝女王自25歲開始執政以來的一生。

聚會成員布魯克班克斯（Richard Brookbanks）表示，往年與家人聚會時都會觀看女王在聖誕節的演講，並回憶起小時候時都能看到女王參訪學校等活動。

博格斯（Marie Boggs ）表示，曾祖父母參加了 1953 年在倫敦西敏寺（Westminster Abbey ）舉行的女王加冕典禮，家人們仍保留著當時的邀請函等紀念品。

陳朱莉表示，儘管電視轉播會在19日一早就開始，但還是希望客人們留下一同參與追思談話會，一同聊聊女王執政的71年時光。

英國 加州 凱特

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