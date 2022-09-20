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「繼續做公益」鄭怡薇接南加世華工商婦女會會長

記者張庭瑜/艾爾蒙地市報導
2022年度會長裴映棋（左）與2023年會長鄭怡薇。（記者張庭瑜/攝影）
2022年度會長裴映棋（左）與2023年會長鄭怡薇。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會， 18 日 （周日）下午於洛杉磯華僑文教服務中心，舉行2022年會員大會暨2023-2024年理事選舉，票選出 2023年度會長及九位新的理事成員。新會長鄭怡薇在當選後表示，希望未來能繼續發揚光大南加州分會理念，帶領成員繼續做公益。

新年度會長及理事會選舉，在會員們聽取每位候選人的自我介紹及政見後，候選人皆以近50票高票當選。鄭怡薇則在眾理事及成員的推舉下，被選為下任會長，任期由2023年1月1日至12月31日止。

鄭怡薇表示，加入世華會多年，期間一直覺得不夠資格或是時間很忙，曾婉拒參選會長一職。在今年下定決心後，很榮幸能被推舉接下重任。並指出未來想達成的幾項目標，包括：招收更多成員、找回失散會員、配合總會指標及任務。希望未來成員們若有意見，都能即時表達溝通，以即時改善協調。

鄭怡薇指出，未來將帶領成員們繼續做公益活動，也會將南加州分會理念發揚光大，以總會的角度放眼世界，掌握脈動繼續前行，然後緊密結合各位會員的力量，為社會繼續做事。

現任會長裴映棋報告這一年來，所舉辦的各項有意義的活動並分享成果，也感謝蒞臨的洛僑中心陳敏永主任，副總會長陳玲華、前副總會長郭秀梅、監事長江瑞瀛與監事冉瑞宜、黃美月、潘意玲、馮玉庭、冉淑綺。

2023年度新當選的理事為：謝雨澐、邱睿媚、林昆蓉、湯淑惠、楊士慧、莊凰、李敏華、巫秀珍、游蕙綾。續任的理事為：鄭怡薇、葉敏芬、王天玲、曲曼齡。

世華婦女企管協會南加州分成員合影。（記者張庭瑜/攝影）
世華婦女企管協會南加州分成員合影。（記者張庭瑜/攝影）

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