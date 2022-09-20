蒙市圖書館增強社區服務 歡迎讀者意見反饋

蒙市圖書館徵詢讀者意見反饋。（蒙市圖書館網站）

蒙特利公園市立圖書館 （Bruggemeyer Library）目前進行一項社區需求調查和戰略規劃流程，以幫助圖書館設計項目、館藏和服務，應對未來三至五年的業務發展，呼籲圖書館的讀者或其他用戶，發表建言，分享反饋。

蒙市圖書館館長加西亞（Diana Garcia）介紹說，該圖書館在配合社區需求方面有著悠久歷史，希望每一位居民，無論是每天使 用圖書館還是從未使用過圖書館，都能參與調查。「在努力為圖書館制定和實施共同願景的過程中，我們希望聽到更多人的意見。」

蒙市圖書館館長加西亞說明調查社區需求和戰略規劃流程。（蒙市圖書館網站）

蒙市圖書館的館藏目前有10萬多件，並以社區語言提供印刷材料、錄音、DVD、電子書和可下載的有聲讀物，以及可供借用的筆電（Chromebook）和互聯網無線熱點（wireless hotspots）。數位圖書館包括工作援助、職業和技術課程以及新聞資源。提供的項目和服務包括電影 放映、文化項目、英語作為第二語言和公民準備課程、故事時間和其他面向家庭和兒童的項目、藝術和攝影展覽、護照處理、送貨上門服務等等。

調查和虛擬創意板現在以多種社區語言在線提供，其目標是確定哪些服務對顧客最重要，並為顧客提供提出建議的機會。調查的紙質副本、評論卡和創意牆，可以在圖書館和社區有關外展活動獲得。了解有關圖書館戰略規劃流程的更多信息並提供意見，請訪問圖書館的戰略規劃網站。