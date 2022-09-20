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全美2022年藍絲帶獎 洛杉磯縣10校上榜

記者朱敏梓／洛杉磯報導
位於亞凱迪亞市（Arcadia）亞凱迪亞聯合學區的山麓中學（Foothills Middle School）。（山麓中學官網）
位於亞凱迪亞市（Arcadia）亞凱迪亞聯合學區的山麓中學（Foothills Middle School）。（山麓中學官網）

美國教育部宣布2022年全國藍絲帶學校(National Blue Ribbon Schools) 297所學校名單， 加州29所學校進入名單，十所位於洛杉磯縣，其中聖蓋博谷地區有四所學校上榜。

該榮譽評判標準主要是整體學業成績，或學校在提高學生小組學業成績方面的進展，這兩個評判標準基於所有學生的分數、小組學生的分數和畢業率。

洛縣10校進全國藍絲帶學校名單 記者朱敏梓／整理
洛縣10校進全國藍絲帶學校名單 記者朱敏梓／整理

教育部長卡多納（Cardona）表示，「隨著國家繼續從疫情大流行中恢復過來，我們知道我們的未來會與我們為所有孩子提供的教育一樣強大。藍絲帶學校在滿足學生的學術、社交、情感和心理健康需求的同時，已經超越了他們的健康和安全。這些學校展示了如何為學生的生活帶來持久的、積極的改變。」

「示範性高績效學校」被定義為通過州評估或國家考試衡量的州內表現最好的學校之一。 「模範成就差距縮小學校」是該州在縮小學校學生群體，與所有學生之間的成就差距方面表現最好的學校之一。

洛杉磯華人聚集區域的聖蓋博谷有以下四所學校上榜，分別是亞凱迪亞聯合學區的山麓中學（Foothills Middle School）；核桃谷聯合學區的鑽石吧高中（Diamond Bar High School)；博尼塔聯合學區（Bonita Unified School District）聖迪瑪斯市（San Dimas）的Arma J. Shull 小學，以及南巴沙迪那聯合學區的南巴沙迪那中學（South Pasadena Middle School）。

國家藍絲帶學校計畫成立於1982年，從1983年到2022年已經認可了公立和私立學校，向9000多所學校頒發了 1萬多個獎項，其中一些學校獲得了多個獎項。獲此殊榮的學校可以懸掛國家藍絲帶學校旗幟，或將其展示在學校的入口處。

教育部 學區 聖蓋博

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