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學生有福了 蒙市圖書館「免費線上課輔」

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
Bruggemeyer Library免費為學生和成人學習者提供在線家庭作業幫助。（蒙特利公園市立圖書館）
Bruggemeyer Library免費為學生和成人學習者提供在線家庭作業幫助。（蒙特利公園市立圖書館）

蒙特利公園市立圖書館（Bruggemeyer Library）宣布，將通過Brainfuse HelpNow 免費為學生和成人學習者提供在線家庭作業幫助。 Brainfuse可以隨時隨地將學生以及求職者，和在線輔導老師eTutors和就業指導聯繫起來，幫助他們實現目標。用戶還可以發起在線會議以進行對等式學習。 Brainfuse 學習平台通過無縫集成最新的在線技術，使學生和求職者能夠更好地管理結果。

HelpNow 服務包括專家學術輔導和自學工具，使用戶能夠按照自己的節奏學習與同行或老師合作。學生可以從專家導師那裡獲得實時、按需的學術幫助和技能建設課程。HelpNow還提供包括英語、西班牙語、粵語、普通話、他加祿語（菲律賓人說的話）和越南語等多種語言的家庭作業幫助。

借助 HelpNow，導師和學生可以通過打字、繪圖和標記課程和 Web 內容，在在線課堂上進行實時交流。 Brainfuse 全方位服務測試中心提供數學、閱讀和寫作各個級別的練習測試，以及包括 SAT 在內的大學預科測試。

HelpNow 的功能包括：家庭作業幫助，包括數學、科學、閱讀/寫作、社會研究、PSAT/SAT、ACT、AP 和州標準化考試的現場導師互動；技能培養；個性化的電子學習工具；24 小時寫作實驗室；提交家庭作業問題以獲得專家指導；包含豐富成人學習內容 (GED) 的成人學習中心；提供簡歷/求職信寫作、美國公民準備、MS Office 基本技能係列等方面的實時專業幫助。

民眾要訪問 Brainfuse，可以前往 https://bit.ly/3Lk6sOP。如需更多信息，請致電兒童服務部 626-307-1358 或成人參考服務部 626-307-1368。

SAT 越南 就業

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