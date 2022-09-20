黃大仙盃足球賽 18歲與80歲切磋

眾嘉賓應邀出席主持「黃大仙盃足球賽」開球禮。（記者邵敏／攝影）

由美國亞美體育總會舉辦、蒙特利公園市赤松黃大仙祖宮贊助的「黃大仙盃足球 賽」，9月18日（周日）在亞凱迪亞 市舉行。球隊「華星隊」對壘「高登隊」，球員年齡從18歲到80歲不等，比賽主題是「促進友誼、切磋球技」。

當天賽事在亞市市政府旁的足球場地舉行，蒙市市議員陳贊新擔任總裁判，加州 眾議員方樹強，亞凱迪亞華裔市議員戴守真、鄭博仁，聖蓋博市議員吳程遠，以及黃大仙教育基金執行長黃傳威等，應邀出席主持開球禮。

「黃大仙盃足球賽」9 月 18 日在亞凱迪亞市舉行。（記者邵敏／攝影）

本次球賽籌劃人之一、主裁判陳贊新在賽前表示，「這是一次友誼賽，比賽結果不重要，我希望大家都能贏。」比賽順利進行，上半場「高登隊」率先展開攻勢以1：0 領先，下半場「華星隊」後來居上，最後以2：1勝出。

「高登隊」領隊梁偉清表示，參加比賽的兩支球隊其實都屬於一個大家庭，「就像我，既是此次高登隊領隊，也是華星隊隊員，我們這個大家庭至今已有50年歷史。」梁偉清指出，球員從18歲的年輕隊員到80歲的老隊員都有，每個人背景職業各不相同，除了兩個前國家隊隊員是職業球員外，其他都是業餘球員，包括學生、醫生、生意人等，來自社會各界，因為喜歡足球相聚在一起。

上半場「高登隊」以1-0 領先，下半場「華星隊」後來居上，最後以2-1 勝出。（記者邵敏／攝影）

主辦方亞美體育總會主席葉安利表示，本次球賽是年度系列活動之一，主題為「促進友誼、切磋球技」，「每年亞美體育總會都會舉辦不同賽事，今年有三場，7月是象棋比賽，這場足球賽之後 ，接下來還有卡拉OK歌唱比賽。往年還舉辦過乒乓球、保齡球、籃球等各項賽事。本次球賽頒獎典禮將於10月21日晚舉行。」

據悉，當天參加賽事的高登球隊教練李國寧、華星球隊教練蔡錦標，兩人都是中國前國家隊職業球員，在足球圈內有高名度。