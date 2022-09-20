我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

黃大仙盃足球賽 18歲與80歲切磋

記者邵敏／亞凱迪亞報導
眾嘉賓應邀出席主持「黃大仙盃足球賽」開球禮。（記者邵敏／攝影）
眾嘉賓應邀出席主持「黃大仙盃足球賽」開球禮。（記者邵敏／攝影）

由美國亞美體育總會舉辦、蒙特利公園市赤松黃大仙祖宮贊助的「黃大仙盃足球賽」，9月18日（周日）在亞凱迪亞市舉行。球隊「華星隊」對壘「高登隊」，球員年齡從18歲到80歲不等，比賽主題是「促進友誼、切磋球技」。

當天賽事在亞市市政府旁的足球場地舉行，蒙市市議員陳贊新擔任總裁判，加州眾議員方樹強，亞凱迪亞華裔市議員戴守真、鄭博仁，聖蓋博市議員吳程遠，以及黃大仙教育基金執行長黃傳威等，應邀出席主持開球禮。

「黃大仙盃足球賽」9 月 18 日在亞凱迪亞市舉行。（記者邵敏／攝影）
「黃大仙盃足球賽」9 月 18 日在亞凱迪亞市舉行。（記者邵敏／攝影）

本次球賽籌劃人之一、主裁判陳贊新在賽前表示，「這是一次友誼賽，比賽結果不重要，我希望大家都能贏。」比賽順利進行，上半場「高登隊」率先展開攻勢以1：0 領先，下半場「華星隊」後來居上，最後以2：1勝出。

「高登隊」領隊梁偉清表示，參加比賽的兩支球隊其實都屬於一個大家庭，「就像我，既是此次高登隊領隊，也是華星隊隊員，我們這個大家庭至今已有50年歷史。」梁偉清指出，球員從18歲的年輕隊員到80歲的老隊員都有，每個人背景職業各不相同，除了兩個前國家隊隊員是職業球員外，其他都是業餘球員，包括學生、醫生、生意人等，來自社會各界，因為喜歡足球相聚在一起。

上半場「高登隊」以1-0 領先，下半場「華星隊」後來居上，最後以2-1 勝出。（...
上半場「高登隊」以1-0 領先，下半場「華星隊」後來居上，最後以2-1 勝出。（記者邵敏／攝影）

主辦方亞美體育總會主席葉安利表示，本次球賽是年度系列活動之一，主題為「促進友誼、切磋球技」，「每年亞美體育總會都會舉辦不同賽事，今年有三場，7月是象棋比賽，這場足球賽之後 ，接下來還有卡拉OK歌唱比賽。往年還舉辦過乒乓球、保齡球、籃球等各項賽事。本次球賽頒獎典禮將於10月21日晚舉行。」

據悉，當天參加賽事的高登球隊教練李國寧、華星球隊教練蔡錦標，兩人都是中國前國家隊職業球員，在足球圈內有高名度。

足球 亞凱迪亞 加州

上一則

購物季提前開打 南加商家紛祭大優惠 折扣30%至80%不等

下一則

鄰國女孩改變她 橙縣牙科協會華裔會長陳以愛憶往

延伸閱讀

華裔民選官員協會餐會 南加19華裔參選人交流壯聲勢

華裔民選官員協會餐會 南加19華裔參選人交流壯聲勢
參加期中選舉 南加19華裔候選人暢談政見

參加期中選舉 南加19華裔候選人暢談政見
美台灣同鄉聯誼會年會 盼兩岸和平

美台灣同鄉聯誼會年會 盼兩岸和平
移民潮持續 香港新學期63所小學 1年級減少70班

移民潮持續 香港新學期63所小學 1年級減少70班
聖蓋博市議員改選 7人搶3席 競爭激烈

聖蓋博市議員改選 7人搶3席 競爭激烈
吳程遠連任市議員募款餐會 300人相挺

吳程遠連任市議員募款餐會 300人相挺

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程