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洛城新語／無證客成兩黨棋子 仍是問題

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美墨邊境州長將無證客「丟包」至北部對移民友善的「庇護城市」的抗議行動，最近正在不斷升級。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott) 過去數月，陸續用巴士將無證移民送到華府和紐約等民主黨主政城市，近日更是直接讓大巴車載運約50名無證客，抵達華府副總統賀錦麗(Kamala Harris)官邸外。佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)也起而效尤，派包機將近50名無證客送去麻州富人度假勝地瑪莎葡萄園島，引起關注。

根據紐約市的統計，幾個月以來全市收容的無證客總數突破1萬1600人，該市的遊民所系統已經不堪重負，市長亞當斯正在考慮將新來的無證客，安置到遊輪上，並指責德州此舉已經是「人為的人道主義災難」。而共和黨人則認為，他們只是在全國範圍內分擔邊境各州接受無證客的壓力。

雖然整場政治鬧劇在德州、佛州，以及紐約和華府之間展開，但同樣位處邊境的加州，只是沒有「丟包」而引人注意罷了，事實上也面臨一樣的非法移民湧入問題。美國邊境保護局（USBP）聖地牙哥巡邏隊，剛在本月初宣布於帝國海灘（Imperial Beach）逮捕了一群100名非法入境者，其中包括來自非洲、亞洲和南美洲的公民。

此事如今又成為了兩黨互相指責的新話柄。民主黨譴責共和黨把無證客當成「私人財物」及「政治卒子」，而共和黨則譴責民主黨偽善，且無視問題。正如眾多的美國社會問題一樣，該議題一旦淪為兩黨互相攻擊的武器，距離真正解決問題就遙遙無期了。

誠然，有一些數據顯示，庇護城的經濟更有活力。尤其目前美國面臨史上最大勞工危機，成因雖複雜，但也的確包括了自川普時代以來移民工大幅減少。目前全美職缺多達1100多萬個，而待業人口只600萬，就算所有待業人口都去補上職缺，也仍缺500萬的勞動力。移民湧入會帶來一定的勞力，例如已有早先7月被德州送到華府的無證移民感慨當地工作機會很多，賺得不多，但已可以匯錢回老家。

但是，提供勞動力是一方面，另一方面也因看到無證移民長期以來都是美國實際上的「永久農奴人口」，由於沒有合法權利，收入甚至低於法定最低薪資。因為不敢求助法律援助，這個永久的下層階級成員，被迫從事困難危險的勞動工作。而即便如此，他們當中也有很多人認為自己在美國的處境比在其本國好。

可是這並不能合理化這種剝削，尤其是在一開始是以仁慈為名，而實際基於純粹的政治利益。事實上兩黨的拉鋸和踢皮球，才是真正將無證移民當作政治卒子的行為。更何況，這一波委內瑞拉難民危機，本就無法裝作看不見，制訂有效的移民法，且能真實幫助到無證移民，也是對本國公民和法治系統的保護。

非法移民 無證客 共和黨

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