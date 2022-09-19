全美最適合退休居住 加州排20

市場研究公司 TOP Data針對對38個指標分析，將美國最適合退休的州進行排名。（TopData提供）

在美國退休 後選擇哪一個州居住？這個問題可能困擾了不少美國華人 。市場研究公司 TOP Data針對38個指標分析，將美國最適合退休的州進行排名，康乃狄克州和佛羅里達州排名前列，加州 位列第20。

調查指標分為五個關鍵類別，包括負擔能力、娛樂、醫療保健、安全和健康，以此確定哪些州最適合退休。2022年最佳退休州研究表明，在這五項綜合排名前十名的州分別是康乃狄克州、佛州、賓州、俄亥俄州、德州、南卡羅萊納州、麻薩諸賽州、北卡羅萊納州、肯塔基州和密西根州。

加州排名第20，其優勢是針對老年人的犯罪數量少、貧困老年人比例低及生活質量高，但生活成本較高且治安狀況不佳。而全美生活成本最低的地方分別是密西西比、奧克拉荷馬州、阿拉巴馬、愛荷華州。

但每個人會有不同的考量，有人偏好退休之處是從小長大的和一直工作的地方，因為年紀大不適合折騰。也有人首先考慮省稅。華人Tina表示，沒有州稅的七個州各有缺點，很難選擇。很多地方過於荒涼，相比之下德州和佛州最為熱門，尤其佛羅里達不僅沒有州稅，產業稅也低。對於退休人士，收入稅不重要，重要的是產業稅。另外除了氣候宜人省稅省錢安全之外，選擇退休之地還要看醫療品質，退休的地方醫療不能太差。