我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

全美最適合退休居住 加州排20

記者張宏╱洛杉磯報導
市場研究公司 TOP Data針對對38個指標分析，將美國最適合退休的州進行排名。（TopData提供）
市場研究公司 TOP Data針對對38個指標分析，將美國最適合退休的州進行排名。（TopData提供）

在美國退休後選擇哪一個州居住？這個問題可能困擾了不少美國華人。市場研究公司 TOP Data針對38個指標分析，將美國最適合退休的州進行排名，康乃狄克州和佛羅里達州排名前列，加州位列第20。

調查指標分為五個關鍵類別，包括負擔能力、娛樂、醫療保健、安全和健康，以此確定哪些州最適合退休。2022年最佳退休州研究表明，在這五項綜合排名前十名的州分別是康乃狄克州、佛州、賓州、俄亥俄州、德州、南卡羅萊納州、麻薩諸賽州、北卡羅萊納州、肯塔基州和密西根州。

加州排名第20，其優勢是針對老年人的犯罪數量少、貧困老年人比例低及生活質量高，但生活成本較高且治安狀況不佳。而全美生活成本最低的地方分別是密西西比、奧克拉荷馬州、阿拉巴馬、愛荷華州。

但每個人會有不同的考量，有人偏好退休之處是從小長大的和一直工作的地方，因為年紀大不適合折騰。也有人首先考慮省稅。華人Tina表示，沒有州稅的七個州各有缺點，很難選擇。很多地方過於荒涼，相比之下德州和佛州最為熱門，尤其佛羅里達不僅沒有州稅，產業稅也低。對於退休人士，收入稅不重要，重要的是產業稅。另外除了氣候宜人省稅省錢安全之外，選擇退休之地還要看醫療品質，退休的地方醫療不能太差。

一些加州人退休去拉斯維加斯，華人Selina的父母退休從加州搬到賭城，她說，那裡全年有8個月都和加州天氣類似，吃喝玩樂很便宜，產業稅也低，主要缺點是醫療服務不怎麼好，另外還有四個月熱得受不了。

美國最適合退休的州進行排名，加州位列第20。(加州州府臉書)
美國最適合退休的州進行排名，加州位列第20。(加州州府臉書)

退休 加州 華人

上一則

加州首出台保護兒童線上隱私法

下一則

加州污染排名低 多個城市卻空污嚴重

延伸閱讀

送走無證客是雙面刃 德桑提斯恐失佛州西語裔選票

送走無證客是雙面刃 德桑提斯恐失佛州西語裔選票
紐約州貴買新冠測試劑 霍楚遭質疑

紐約州貴買新冠測試劑 霍楚遭質疑
減碳 紐森簽署歷史性系列氣候法案

減碳 紐森簽署歷史性系列氣候法案
德州失業率4.1% 職缺增幅減緩

德州失業率4.1% 職缺增幅減緩
波莫那谷就業中心 一站式服務 免費提供就業、培訓等訊息

波莫那谷就業中心 一站式服務 免費提供就業、培訓等訊息
蚊子山火受控範圍增加 下周起大風恐再擴大面積

蚊子山火受控範圍增加 下周起大風恐再擴大面積

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資