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華埠慶十一 600人升中美國旗

記者李雪╱洛杉磯報導
美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮。（記者李雪╱攝影）
美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮。（記者李雪╱攝影）

為慶祝中華人民共和國成立73周年，美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會，18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮及午餐宴會。

當天的升旗儀式在華埠福州飯店旁邊的廣場内舉辦。儀式開始前有歌舞演出，隨後還有醒獅隊慶祝國慶。在兩國國歌的配樂下，先升起美國星條旗，隨後是五星紅旗。有約600人聚集在巷中慶祝，在眼看旗幟升起後拉響彩花禮炮，揮舞手中的兩國小國旗歡呼，並隨後參與午宴。

美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮。（記者李雪╱...
美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮。（記者李雪╱攝影）

當天中國駐洛杉磯總領事館總領事張平、副總領事李春林出席儀式。張平在升旗儀式時說，和中國國旗一同升起的還有美國國旗，這充分表達僑胞們對中美關係的美好期待。中美建交以來，僑胞從中美關係的發展中也得到發展，也給兩國人民帶來福祉，維護中美關係是廣大僑胞的心願，他祝願中美關係盡快重回正軌。

美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮。（記者李雪╱...
美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮。（記者李雪╱攝影）

當天加州眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）也到場出席升旗典禮，他表示美中關係雖然到了特別時刻，但在加州這不是問題。無論是兩國學生的交換、文化交流，還是商業關係，都對加州至關重要。而最終還有人與人的友誼，例如他和在座的許多嘉賓好友的多年友誼，正是這些個體之間的友誼，是最重要的，也是加州和中國關係的基石，希望未來繼續培養這樣的關係。

此外，前加州眾議員伍國慶也代表妻子國會議員趙美心出席儀式，除了祝福國慶日以外，也笑說自己的中文名字也正是國慶。

主辦活動的僑領馬樹榮表示，這次活動是由全僑各界舉辦，包括老僑新僑。他說，中國在主席習近平及各首長先後領導下，在短短數十年取得非常重大的成就，人民生活得以改善，科技水平也取得很高成就。所以海外僑胞對習近平領導下的中國充滿信心，相信海內外同胞都會大力支持。

他也表示，總領事張平來洛杉磯服務已有四年多。洛杉磯人才多、社團多，事情也多，但張總用心去對僑胞，得到大家支持。這次活動得到大家出錢出力支持，使活動非常成功，也使張平拿到了一份非常好的成績單。

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