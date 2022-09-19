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敏感時期升旗 馬樹榮：互相尊重

記者李雪╱洛杉磯報導

洛杉磯華埠，中華民國國旗長期飄揚，而升五星紅旗歷來是件大事，尤其在中美關係落入冰點，台海兩岸形勢緊張的局勢下。不過美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會18日仍在洛杉磯華埠舉辦美、中升旗典禮。

美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會，18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮和午宴。（記...
美國洛杉磯華僑華人升旗典禮組織委員會，18日在洛杉磯華埠舉辦升旗典禮和午宴。（記者李雪╱攝影）

多年來多個僑團都曾舉辦過升旗儀式，不過18日在華埠福州飯店旁的廣場升起五星紅旗，主要由傳統僑社的馬樹榮主導。當天儀式也安保嚴密，兩名全副武裝的保安貼身保護中國駐洛杉磯總領事館總領事張平。馬樹榮透露，還另有六個維持現場的保安，洛杉磯市警局的兩位警員則在場外。他解釋這樣的安排，也是考量到安全，有時候很難說一些人會有不同意見，主辦方並不想有什麼摩擦。他說，華埠和老僑傳統上跟大家關係很好，一般不會有什麼麻煩，因此當天的活動很順利。

馬樹榮曾任中華會館主席，也同時是洛杉磯華人華僑聯誼會創會會長。他坦言現在確實有些敏感，但他有自己理念，互相尊重，也沒什麼。雖然華埠團體每年都會舉辦相關慶祝活動，但今年尤其敏感，於是大家支持他出來主導舉辦升旗儀式，因為他做事一向有分寸。而他也來自廣東，表達一下愛祖國是很普通的事情。

馬樹榮表示，2000年到大陸的一次訪問，促成他觀點的一大轉變。他自幼在香港長大，媒體上看到聽到的都是大陸的負面新聞，很嚮往台灣，來美後也以為大陸還是和以前一樣落後。但2000年和僑領黃金泉一起走中國大陸訪問，當時還有機會與錢其琛副總理面對面溝通，錢其琛也很耐心地解答了他們對大陸的許多誤解，會面和溝通非常親切。加之他親眼見到大陸的發展，社會繁榮，於是看法有了巨大轉變。

2015年馬樹榮首次舉辦華埠國慶升五星旗活動，今年再次舉辦，坦言在當今敏感時期，這樣的升旗儀式自然讓一些群體不快，但他表示也沒什麼好怕的。他說，如果選邊他會選擇大陸一方，他認為這是大勢所趨。中國是經濟上的強國，希望能有多餘力量照顧海外僑胞，「這樣我們不會變成二等公民」。馬樹榮說，老僑一向非常愛國，尤其對認同一個中國，支持兩岸統一的決心非常堅定。他期望雙方透過談判解決問題，不希望有敵對行為，也相信中美關係會更上一層樓。

在儀式後的午宴中，張平也回顧指出上世紀90年代僑胞們克服阻力、頂住壓力，在華埠率先升起五星紅旗，這段往事至今令人難忘，讓人潸然淚下。此次又舉辦升旗儀式，表達大家對祖國的美好情感、中美關係和中美兩國人民友誼的美好期盼。>

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平（前排中）、升旗典禮活動發起人馬樹榮（前排左三）和...
中國駐洛杉磯總領事館總領事張平（前排中）、升旗典禮活動發起人馬樹榮（前排左三）和大家一起合唱「我的中國心」。（記者李雪╱攝影）

張平說，當前中美關係遭遇嚴重困難，其根源是美方對中國的認知出現偏差，美方在台灣問題上採取的一系列錯誤行為，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎。台灣問題是中美關係中最重要、最核心和最敏感的問題，當前台海均勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰。台灣當局在倚美謀獨，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，大搞去中國化，推行漸進式台獨。而美方試圖以台制華，不斷歪曲、虛化、掏空一個中國的原則，加強美台官方往來，為台獨分裂勢力撐腰打氣，這是導致當前台海緊張局勢的根本原因。

他說，台灣問題事關中國的主權和領土完整，實現祖國完全統一是歷史大事，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。「海峽兩岸都是中國人，台灣前途在於國家的統一，我們願以最大的誠意，盡最大的努力，爭取祖國和平統一的前景。但絕不允許任何人，在任何時候，以任何形式，把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。他呼籲僑胞們「堅守民族大義，堅定地站在歷史正確的一邊，繼續關心和支持祖國統一大業，反對任何台獨分裂圖謀」。

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