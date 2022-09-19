我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

康谷中華文化日 逾千人歡聚與會

洛杉磯訊
康谷華人協會主辦的第五屆「中華文化日」。（主辦單位提供）
康谷華人協會主辦的第五屆「中華文化日」。（主辦單位提供）

由康谷華人協會主辦的第五屆「中華文化日」，排除萬難，日前於千橡市中心廣場精彩落幕，估計超越上千人次共赴盛會。

康谷華人協會首創於1980年；自2018年開始，在千橡市常設華協中心暨活動教室。康谷華協自創會以來長期累積地方資源，積極服務社區，融入主流社會；除簡繁共存的千橡中文學校之外，一年一度的春晚表演是其最富盛名的活動。

因新冠疫情睽違兩年的「中華文化日」，今年特定於10日中秋佳節復辦。進駐的廣告攤商包括醫療器材公司、保險公司、建築公司、中醫、快遞公司、植物進口商、AAA、Spa、課後幼教等。另有地方宗教團體，慈濟、千橡教會，觀音堂共襄盛舉，一起為地方服務。

康谷華人協會主辦的第五屆「中華文化日」。（主辦單位提供）
康谷華人協會主辦的第五屆「中華文化日」。（主辦單位提供）

贊助的文化單位則有台灣文化協會，掌中戲、還有中文學校第三堂文化課的各類文化活動，舉凡書法、摺紙、象形文字、珠心算、彩繪等，以及學生家長會支援的遊戲攤，孩子們玩得不亦樂乎。康谷愛心媽媽團體的精美手作，花藝社、茶藝社更是吸引無數路過遊客。

當天午後鑼鼓喧天，舞龍舞獅為活動帶來另一波高潮。遊行隊伍中還夾雜著由中文學校老師裝扮演譯、詮釋傳統民俗信仰人物之一的三太子，遊客們無不被歡樂氣氛感染。

康谷中華文化日自首辦以來，已有數位蘋果手機獲獎者。今年的文化日同樣在各種大小獎項抽獎活動中劃下休止符，是個令人難以忘懷的中秋佳節。

華人 遊行 疫情

上一則

洛縣庫爾富市商業區起火 5家商鋪被焚毀、17隻貓喪生

下一則

客家鄉親秀美食 荷竹園歡聚一堂

延伸閱讀

世界日報X洋河股份中秋文化節　眾人同慶 精彩紛呈

世界日報X洋河股份中秋文化節　眾人同慶 精彩紛呈
大華府中華文化多媒體簡報賽 圓滿落幕

大華府中華文化多媒體簡報賽 圓滿落幕
中華文化學校暑期營隊 重逢日相見歡

中華文化學校暑期營隊 重逢日相見歡
北加州中文學校聯合會 幫助推動僑教

北加州中文學校聯合會 幫助推動僑教
情系中秋　賓州福建同鄉會中秋團圓會

情系中秋　賓州福建同鄉會中秋團圓會
華埠中秋嘉年華 6小時馬拉松演出無冷場

華埠中秋嘉年華 6小時馬拉松演出無冷場

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資