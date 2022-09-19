康谷中華文化日 逾千人歡聚與會

康谷華人協會主辦的第五屆「中華文化日」。（主辦單位提供）

由康谷華人 協會主辦的第五屆「中華文化日」，排除萬難，日前於千橡市中心廣場精彩落幕，估計超越上千人次共赴盛會。

康谷華人協會首創於1980年；自2018年開始，在千橡市常設華協中心暨活動教室。康谷華協自創會以來長期累積地方資源，積極服務社區，融入主流社會；除簡繁共存的千橡中文學校之外，一年一度的春晚表演是其最富盛名的活動。

因新冠疫情 睽違兩年的「中華文化日」，今年特定於10日中秋佳節復辦。進駐的廣告攤商包括醫療器材公司、保險公司、建築公司、中醫、快遞公司、植物進口商、AAA、Spa、課後幼教等。另有地方宗教團體，慈濟、千橡教會，觀音堂共襄盛舉，一起為地方服務。

康谷華人協會主辦的第五屆「中華文化日」。（主辦單位提供）

贊助的文化單位則有台灣文化協會，掌中戲、還有中文學校第三堂文化課的各類文化活動，舉凡書法、摺紙、象形文字、珠心算、彩繪等，以及學生家長會支援的遊戲攤，孩子們玩得不亦樂乎。康谷愛心媽媽團體的精美手作，花藝社、茶藝社更是吸引無數路過遊客。

當天午後鑼鼓喧天，舞龍舞獅為活動帶來另一波高潮。遊行 隊伍中還夾雜著由中文學校老師裝扮演譯、詮釋傳統民俗信仰人物之一的三太子，遊客們無不被歡樂氣氛感染。

康谷中華文化日自首辦以來，已有數位蘋果手機獲獎者。今年的文化日同樣在各種大小獎項抽獎活動中劃下休止符，是個令人難以忘懷的中秋佳節。