加強槍枝管控 洛縣回購252把長短槍

加州檢察廳、洛杉磯縣政府和長堤警局聯手落實讓槍枝遠離社區的措施。（韓珍妮辦公室）

洛杉磯 縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）上周末在長堤 （Long Beach）市區組織了一次槍枝回購（gun buy-back）活動，回收了各式長短槍252件，這意味著在家庭和街道上減少了252件致命的武器。

加州檢察總長Rob Bonta檢視了這次回收成果。韓珍妮感謝檢察總長和長堤市警察 局對於這次槍枝回購活動的大力合作。街道每減少一把槍，社區和家庭就增添了一分安全感。然而，讓槍枝遠離街道只是控槍方案的一部分，政府還需要集中精力在國內實施常識性槍枝管控法規。

在本周二的縣政委員會例行會議上，韓珍妮又提出了一項槍枝管控動議，指示洛杉磯縣府律師起草一項法規，禁止銷售0.50口徑手槍，在槍枝彈藥商店和學校等場所之間建立緩衝區。該項動議得到了其她四位縣政委員的一致支持。

韓珍妮指出，「當我在國會眾議員任內時，我們面對可怕的大規模槍擊事件的反應只是片刻的沉默、思考和祈禱。現在當我們可以採取行動拯救生命時，我不會坐視不管。 這些預防槍支暴力的措施是常識性，可以在我們縣級管轄區實施。為了整個社區的安全，還必須加大力度共同前進。