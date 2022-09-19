洛縣庫爾富市商業區起火 5家商鋪被焚毀、17隻貓喪生

該寵物酒店火災前後對比圖。（Google實景圖）

洛杉磯 縣庫爾富（Culver City）市的一個商業區9月17日起火，17隻貓咪葬身火海，另有一名消防隊員受傷。

當天早上5時40分，洛杉磯市消防局（LAFD）在接到報警電話後，立即趕往火災現場。起火的地點在一片連排的建築中，由於火勢迅猛，很快就蔓延並吞噬了多家商戶，其中包括這家專門提供貓咪寄養服務的寵物酒店，遭嚴重燒毀。在消防人員從現場搶救出的19隻貓咪中，僅有2隻還有生命跡象，已被送往附近的寵物醫院。整個滅火行動持續了73分鐘。

大火被撲滅後，消防人員並沒有立即離開現場，而是留下等待向趕來現場的寵物主人們說明現場情況。洛杉磯市消防局發言人說，「對很多人來說，寵物就像家人一樣，看到這麼多貓咪在大火中喪生令人心碎。」

這家名為「Catplacela」的寵物酒店，是一家專為貓咪設計的高檔寄養酒店。該寵物酒店的官網上寫道，「在您外出時，您的愛寵值得更好的服務」。本想花重金為愛寵們提供更優質的寄養環境的主人們，如今卻不得不面對這場突如其來的意外。

這場火災對於受災商鋪業主們更是沉重打擊，紛紛表達出絕望之意。珠寶店業主Samy Katary說，「我剛和太太一起買了房，而現在一切都沒有了，我不知道該怎樣支付房貸。」菸草店業主Mohammad Zulfi說，「我非常難過，我一周七天都在工作，但現在我卻什麼都沒有了，也不知道保險 公司能否賠償我的損失。」還有業主表示，自己前段時間才剛剛經歷搶劫，如今店鋪又被燒，自己一直努力工作，為什麼到頭來卻一無所有。

據洛杉磯市消防局消息，大火共徹底燒毀五家商鋪，另有一家中餐廳遭到破壞。消防局發言人稱，這些被大火燒毀的商鋪均未配備滅火器。