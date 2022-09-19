我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

疫情導致閒置 洛杉磯商辦改建住房正熱

編譯組／綜合報導
改建自Texaco大樓的Crosby集合公寓。（取自Jamison Properties網站）
改建自Texaco大樓的Crosby集合公寓。（取自Jamison Properties網站）

經過三年的新冠疫情衝擊後，智庫蘭德公司（Rand Corp.）2022年3月的調查發現，洛杉磯地區已有2300棟旅館與辦公大樓處於半閒置狀態。基於洛杉磯向來缺乏住房的現實，許多地產商開始把辦公大樓改成出租公寓，而且入住率一直維持在95%以上。過去以朝九晚五辦公族為主力的洛杉磯市中心，未來很可能變成宜居、好生活的住宅區。

建築師Karin Liljegren等人告訴洛杉磯時報，洛杉磯市中心與韓國城是地產商最喜歡的區塊，因為相對於西洛杉磯的高昂成本，市中心與韓國城的購樓成本更低，改建起來也更划算。據統計，自2000年開始市中心復興計畫後，已有1萬5000多間住房在市中心出現。而類似韓國城Crosby公寓，未來還將越來越多。

石油公司Texaco 1950年代要在美西設總部時，選上了洛杉磯的威榭爾大道（Wilshire Boulevard），找來知名建築師蓋了一棟俯瞰為「T」的大樓。但當Texaco被收購並決定搬家時，這間大樓就等於人去樓空。但是Jamison Realty看上了它，將之改建為居家功能完善的Crosby公寓，每月租金從一般房的2250元，到閣樓房的6500元。

Jamison Realty是由韓國移民David Lee所創立，他在1992年的暴動後開始收購價格大跌的韓國城辦公樓，並逐漸因應市場需求推出Circa與Kurve等知名住宅。逆轉點在2013年，Jamison Realty買下U.S. Borax在威榭爾大道的前總部，改裝後的127戶竟然在3個月內被搶租一空，顯見市場需求有多強勁，而更名為Westmore的公寓，現在的主力除了法學院學生，還有年輕的專業人士，以及想過悠閒退休生活的長者。

Jamison Realty後來由女兒Jaime Lee擔任執行長，兒子Garrett Lee則主管Jamison Properties。Jaime Lee告訴洛時，大家都沒想到，韓國城會成為住房熱門地點，越來越多韓裔移居至此，整個社區變成了既有創意又有活力的全新地域。因此，她們倆到目前已經改裝了七棟辦公大樓，總戶數達到1200間，而且異常搶手。

Jaime Lee 說，改裝腳步不會放緩，但是她們還是期待商辦有回春的一天，不過地產專家說，疫情完全改變了工作型態，市中心只供上班族的舊日子回不去了。Jaime Lee承認，市場需求確實強勁，因此只要有需求就會有供應，就算現在已經一房難求，但是不管是Jamison Realty或其他地產商改裝的腳步都不會停。

事實上，住房取代商辦也是洛杉磯的時勢所趨。早在1999年，洛市就已經放寬商辦改住房的規定了，因此帶動1萬5000間新住房的出現。而在2020年新冠疫情來襲後，這股趨勢更是強勁，因為公司不再要求員工到班，人流相比疫前只剩43%，再加上DTLA 2040的重畫行動，更讓市中心轉為住宅區的力道愈來愈強。

以辦公族為主力的洛杉磯市中心，未來很可能變成宜居、好生活的住宅區。(LA 市府臉...
以辦公族為主力的洛杉磯市中心，未來很可能變成宜居、好生活的住宅區。(LA 市府臉書)

洛杉磯 疫情 韓裔

上一則

洛城新語／加州發通膨紓困金 是好事嗎？

下一則

洛縣庫爾富市商業區起火 5家商鋪被焚毀、17隻貓喪生

延伸閱讀

洛杉磯男子街頭揮舞軟氣槍 遭警察射殺

洛杉磯男子街頭揮舞軟氣槍 遭警察射殺
封面故事／「迪士尼效應」 讓小港比大港更塞

封面故事／「迪士尼效應」 讓小港比大港更塞
治安差 華人該關心政治時事

治安差 華人該關心政治時事
波莫那谷就業中心 一站式服務 免費提供就業、培訓等訊息

波莫那谷就業中心 一站式服務 免費提供就業、培訓等訊息
嚴筱意2新書發表會 9/25親身說故事

嚴筱意2新書發表會 9/25親身說故事
洛杉磯地區8月用水創新低 節水10% 仍須開源節流

洛杉磯地區8月用水創新低 節水10% 仍須開源節流

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資