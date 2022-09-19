疫情導致閒置 洛杉磯商辦改建住房正熱

改建自Texaco大樓的Crosby集合公寓。（取自Jamison Properties網站）

經過三年的新冠疫情 衝擊後，智庫蘭德公司（Rand Corp.）2022年3月的調查發現，洛杉磯 地區已有2300棟旅館與辦公大樓處於半閒置狀態。基於洛杉磯向來缺乏住房的現實，許多地產商開始把辦公大樓改成出租公寓，而且入住率一直維持在95%以上。過去以朝九晚五辦公族為主力的洛杉磯市中心，未來很可能變成宜居、好生活的住宅區。

建築師Karin Liljegren等人告訴洛杉磯時報，洛杉磯市中心與韓國城是地產商最喜歡的區塊，因為相對於西洛杉磯的高昂成本，市中心與韓國城的購樓成本更低，改建起來也更划算。據統計，自2000年開始市中心復興計畫後，已有1萬5000多間住房在市中心出現。而類似韓國城Crosby公寓，未來還將越來越多。

石油公司Texaco 1950年代要在美西設總部時，選上了洛杉磯的威榭爾大道（Wilshire Boulevard），找來知名建築師蓋了一棟俯瞰為「T」的大樓。但當Texaco被收購並決定搬家時，這間大樓就等於人去樓空。但是Jamison Realty看上了它，將之改建為居家功能完善的Crosby公寓，每月租金從一般房的2250元，到閣樓房的6500元。

Jamison Realty是由韓國移民David Lee所創立，他在1992年的暴動後開始收購價格大跌的韓國城辦公樓，並逐漸因應市場需求推出Circa與Kurve等知名住宅。逆轉點在2013年，Jamison Realty買下U.S. Borax在威榭爾大道的前總部，改裝後的127戶竟然在3個月內被搶租一空，顯見市場需求有多強勁，而更名為Westmore的公寓，現在的主力除了法學院學生，還有年輕的專業人士，以及想過悠閒退休生活的長者。

Jamison Realty後來由女兒Jaime Lee擔任執行長，兒子Garrett Lee則主管Jamison Properties。Jaime Lee告訴洛時，大家都沒想到，韓國城會成為住房熱門地點，越來越多韓裔 移居至此，整個社區變成了既有創意又有活力的全新地域。因此，她們倆到目前已經改裝了七棟辦公大樓，總戶數達到1200間，而且異常搶手。

Jaime Lee 說，改裝腳步不會放緩，但是她們還是期待商辦有回春的一天，不過地產專家說，疫情完全改變了工作型態，市中心只供上班族的舊日子回不去了。Jaime Lee承認，市場需求確實強勁，因此只要有需求就會有供應，就算現在已經一房難求，但是不管是Jamison Realty或其他地產商改裝的腳步都不會停。