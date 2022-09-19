我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

美國各大學迎來開學季，據商業期刊分析，通貨膨脹導致高校學費紛紛上漲，自新冠大流行開始以來，在1694所授予學位的4年制大學中，大約74%在最近完成的學年中價格上漲。根據教育部數據，在大流行期間，共有1402所學校報告學費上漲，自2020年以來，數百所學校的就讀成本增加了5%或更多。

據美國教育部數據，在2021-22年，約有28所學校就讀成本超過了8萬元門檻，而2020-21學年只有6所學校；而進入大流行那一年，只有芝加哥大學（University of Chicago）一所學校。

根據本學年新公布的學費數據，位於伊利諾州（Illinois）艾凡斯頓（Evanston）的西北大學（Northwestern University）列為全美最昂貴的學校。學院的直接出勤成本為8萬2908元，包括學費、雜費和食宿費。根據西北大學的網站，這個數字不包括書籍和其他輔助費用，這些費用會使學生的年度費用每年再增加5000元。

至於向來被視為「成本很高」的洛杉磯地區，最昂貴的大學（包括學費、食宿費、雜費和非必需的輔助費用）則是南加州大學（University of Southern California），該大學去年將其成本提高了2%至8萬1659元。位於馬里布的沛普丹大學（Pepperdine University）是該地區第二貴大學，費用為8萬152元，比上一年高出 2%。

該地區成本最高的其他大學包括：位於橙縣的查普曼大學（Chapman University），費用為8萬96元；位於巴沙迪那的加州理工學院（California Institute of Technology），費用為7萬9947 元；洛杉磯西方學院（Occidental College）費用為7萬7878 元；位於克萊蒙特（Claremont）的波莫那學院（Pomona College），費用為7萬7710 元；位於雷特蘭（Redlands）的雷特蘭大學（University of Redlands），費用為7萬3732 元；以及費用為7萬2936 元的羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）和6萬6716 元的聖瑪莉山大學（Mount Saint Mary's University）。

與私立大學相比，洛杉磯公立大學降低了本科生的成本。根據外州學生學費，洛杉磯加大的費用為6萬6051元，低於一年前的6萬6541元。河濱加大（UC Riverside ）費用為6萬6214元，而一年前為6萬5276元。爾灣加州大學（UC Irvine）的費用為6萬6056元，而上一學年為6萬5795元。

洛杉磯地區最昂貴大學一覽
洛杉磯地區最昂貴大學一覽

加州大學 洛杉磯加大 教育部

上一則

拿了就走 洛縣亞馬遜無人便利商店 首家開張

下一則

天普市免費汽車充電站 10/1起收費

延伸閱讀

洛杉磯男子街頭揮舞軟氣槍 遭警察射殺

洛杉磯男子街頭揮舞軟氣槍 遭警察射殺
核酸卡 武漢95後大學老師收藏3千張 最喜歡黃鶴樓社區套卡

核酸卡 武漢95後大學老師收藏3千張 最喜歡黃鶴樓社區套卡
大學點火警8歲童喪命 華人驚魂

大學點火警8歲童喪命 華人驚魂
洛杉磯地區8月用水創新低 節水10% 仍須開源節流

洛杉磯地區8月用水創新低 節水10% 仍須開源節流
全美最佳大學 伊州4校進百強

全美最佳大學 伊州4校進百強
新州羅文大學宿舍 出現種族歧視塗鴉

新州羅文大學宿舍 出現種族歧視塗鴉

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資