洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

美國各大學迎來開學季，據商業期刊分析，通貨膨脹導致高校學費紛紛上漲，自新冠大流行開始以來，在1694所授予學位的4年制大學中，大約74%在最近完成的學年中價格上漲。根據教育部 數據，在大流行期間，共有1402所學校報告學費上漲，自2020年以來，數百所學校的就讀成本增加了5%或更多。

據美國教育部數據，在2021-22年，約有28所學校就讀成本超過了8萬元門檻，而2020-21學年只有6所學校；而進入大流行那一年，只有芝加哥大學（University of Chicago）一所學校。

根據本學年新公布的學費數據，位於伊利諾州（Illinois）艾凡斯頓（Evanston）的西北大學（Northwestern University）列為全美最昂貴的學校。學院的直接出勤成本為8萬2908元，包括學費、雜費和食宿費。根據西北大學的網站，這個數字不包括書籍和其他輔助費用，這些費用會使學生的年度費用每年再增加5000元。

至於向來被視為「成本很高」的洛杉磯地區，最昂貴的大學（包括學費、食宿費、雜費和非必需的輔助費用）則是南加州大學 （University of Southern California），該大學去年將其成本提高了2%至8萬1659元。位於馬里布的沛普丹大學（Pepperdine University）是該地區第二貴大學，費用為8萬152元，比上一年高出 2%。

該地區成本最高的其他大學包括：位於橙縣的查普曼大學（Chapman University），費用為8萬96元；位於巴沙迪那的加州理工學院（California Institute of Technology），費用為7萬9947 元；洛杉磯西方學院（Occidental College）費用為7萬7878 元；位於克萊蒙特（Claremont）的波莫那學院（Pomona College），費用為7萬7710 元；位於雷特蘭（Redlands）的雷特蘭大學（University of Redlands），費用為7萬3732 元；以及費用為7萬2936 元的羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）和6萬6716 元的聖瑪莉山大學（Mount Saint Mary's University）。