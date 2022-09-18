「三高」老人過度忌口 恐患肌少症易跌倒失能

吳希素認為，「三高」老年人過度忌口恐患肌少症，導致免疫系統受損。 （吳希素提供）

很多患有高血壓、高血糖、高血脂的「三高 」老年人，希望通過控制飲食體重達到健康指標。但營養師指出，過度忌口將會導致肌少症，造成熱量營養等攝取不足，容易跌倒失能；一但罹患內外科疾病，也會產生較多併發症、加重病情、甚至增加死亡率。

世界日報與聯合健保公司聯合舉辦的「自耕健康講座活動」，將於9月24日（周六）上午在蒙特利公園市的 Courtyard by Marriott旅館舉行，有著20年以上醫學營養治療經驗的註冊營養師吳希素（Hazel Ng），屆時講解「銀髮族如何吃得健康 」，提醒「三高」老年人不應過度忌口，哪些食物需少吃，哪些食物必不可少，給人們提供具體的量化建議。

吳希素表示，不少患有「三高」的老年人，往往根據互聯網上獲得的信息，忌口眾多食物，包括不吃碳水化合物類食物和肉類、吃很少的油鹽、不敢吃雞蛋等，「老人的三高問題得到了控制，但過度忌口卻容易營養吸收不良，精神緊張，影響睡眠，出現肌少症。」

肌少症，從字面理解就是指肌肉 過少。吳希素指出，年紀大了肌肉自然流失，因此老人的蛋白質 需求比年輕人更多，如果從食物中吸收的蛋白質不夠維持肌肉所需的營養，那肌肉就會流失更多，從而患上肌少症，此類病人免疫系統通常會受影響，且容易摔跤跌倒。

根據台灣流行病學統計，65歲以上的人罹患肌少症比例為7%至10%。80歲以上的男性罹患率高達近30%。為預防肌少症，吳希素認為，患有「三高」的老年人不應過度忌口，也無需過分焦慮，可以考慮讓營養師為自己建立一個細化的健康目標，「每個人的血糖、血壓、膽固醇目標都不一樣，一定要區別對待，比如糖尿病患者的指標無需達到正常人的數據，達到個人指標即可。」

同時，吳希素建議銀髮族選擇容易消化的優質蛋白質食物，比如黃豆、豆腐、豆漿、深海魚類等。她強調老人一定要補充足夠的蛋白質。

吳希素畢業於美國柏克萊大學臨床營養學系，具有美國營養師協會體重管理和美國糖尿病教育專業資格，曾任加州醫院及政府機構高級營養師，專精於協助每個人達成自己專屬的健康和營養目標。吳希素2005年在南加州創辦 Smarteater「飲食營家」營養治療中心，並有多本著作。

「自耕健康講座活動」舉辦地點在蒙特利公園市 Courtyard by Marriott, Crystal Ballroom，地址：555 N. Atlantic Blvd. Monterey Park，即10高速公路旁的Atlantic大道上，在Atlantic Times Square對面。