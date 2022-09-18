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黃泰平老人中心拉票 獲緬華領袖背書

記者丁曙／蒙特利公園市報導
黃泰平（第二排左四）走訪蒙市老人公寓受到年長者們支持。（受訪者提供）
黃泰平（第二排左四）走訪蒙市老人公寓受到年長者們支持。（受訪者提供）

勞工節吹響了11月期中選舉衝鋒號，各級公職候選人加大競選力度拉票。蒙特利公園市（Monterey Park）第一區市議員候選人黃泰平（Thomas Wong）近日走訪老人中心，了解老年居民關心的議題和承諾當選後的服務，獲得熱烈迴響；同時，作為緬甸華僑移民，他也爭取到聖谷社區緬華領袖的背書。

在過去的兩個周末，黃泰平走訪了蒙特利公園市老人公寓，同居民們面對面交談，傾聽老人們的心聲，了解他們對社區關心的議題和生活訴求。老人們說，他們基本上不開車，但仍需要出行走動，購物訪友，公車服務重要，方便他們更輕鬆地到達城市的商業網點和老人中心，參加消費和文化活動。另一方面，他們希望確保城市安全，他們可以在城市中四處走動消遣，許多人利用蘭利中心（Langley Center）打牌健身，和市府提供的老人服務。

黃泰平（中）出席政見會得到本地區緬華裔領袖們背書。（受訪者提供）
黃泰平（中）出席政見會得到本地區緬華裔領袖們背書。（受訪者提供）

黃泰平表示，如果成功當選蒙特利公園市議員，他將繼續支持市府現有的老人服務項目，並努力擴大和升級，確保老年人得到良好服務。同時，他很自豪能夠幫助生活在蒙市的老人。

事實上，所有公職參選人都很重視老人選票，因為他們所占人口比例提高，生活有規律，投票率穩定可靠，並且越來越習慣於使用郵寄投票。

此外，黃泰平還出席了本地緬甸華僑領袖會議，介紹政見和服務選民的意願，受到緬華領袖們一致背書。南加緬甸華人，早年成立了南加州緬華聯誼會，創辦了緬華網，會員們活躍在各行各業，關心政治，融入主流，支持華人特別是緬華子弟參政。

黃泰平（左三）走訪蒙市老人公寓受到年長者歡迎。（受訪者提供）
黃泰平（左三）走訪蒙市老人公寓受到年長者歡迎。（受訪者提供）

緬甸 蒙特利公園 老人中心

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