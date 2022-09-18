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沈時康再戰市議員 要重振阿市榮景

記者邵敏／阿罕布拉報導
沈時康參選第一區市議員，表示將致力恢復該市榮景，重振商業圈繁榮。（沈時康提供）
沈時康參選第一區市議員，表示將致力恢復該市榮景，重振商業圈繁榮。（沈時康提供）

曾經在阿罕布拉市擔任市長及市議員長達12年的沈時康  (Stephen Sham) ，近日正式宣布11月參選阿市第一區市議員，將致力恢復該市榮景為己任，重振商業圈繁榮。

沈時康已得到國會眾議員趙美心（Judy Chu）、前加州49區眾議員伍國慶（Mike Eng)、現任加州49區眾議員方樹強（Mike Fong)等眾多民選官員背書支持。

作為阿市建市以來的首位華裔市長，沈時康回顧擔任市長及市議員期間，曾與各議員緊密合作完成許多市政項目：改善公共安全，使該市犯罪率下降23%；加強昔日充滿活力的城中區建設，引進Sprouts超市、Burlington服裝店、Alondra Hot Wings、Gen Korean BBQ、85 Degrees、Boiling Crab餐館等，令阿市緬因街 (Main Street) 生氣蓬勃。

沈時康在任期間，阿市建造了滿足社區需求的眾多住房，包括待售公寓、漂亮的公寓和低收入住房單位。此外，他和其他市議員通過與當地非盈利機構合作，致力解決無家可歸者問題。關於文娛方面的建設，沈時康表示，他們為阿市公園建造了全新的遊樂設施、野餐棚與健身中心，以及改善步行道，令公園更加美化，方便民眾一家大小享受戶外活動。

但在過去的四年，沈時康認為，阿市第一選區倒退了一大步，各種犯罪、蓄意破壞、塗鴉等情況已經失控，緬因街沿線的空置商舖甚至超過100個。他指出，現任代表該選區的議員，多次反對讓城中區引入新的商家，導致有意進駐的新商家放棄阿市，落戶周邊城市。

沈時康表示，曾經是聖蓋博谷瑰寶的阿市城中區，現已淪為到處可見「出租」標誌的鬼城，令人心碎。作為有著豐富從政經驗、大家認識信任及有領導能力的代表人物，沈時康經過深思熟慮，並在鄰居、學校、社區、商界領袖的推動下，決定在11月競選阿市第一區市議員。

沈時康曾過去擔任阿市市長及市議員的12年任期，經濟發展是其首要任務。 他表示，非常了解如何和商家互動，有經驗有能力促使商家再次入駐阿市，讓商業圈重現繁榮。 「在愛妻 Rebecca、引以為傲的女兒沈佩鴻 (Kristie) 的支持與鼓勵，我將滿腔熱忱重新投入選戰，以致力恢復阿市榮景為己任。」沈時康說，「希望我的經驗能改變現狀，給城市發展帶來貢獻，並希望得到選民一如既往的支持。」關於沈時康參選政綱等詳情，可瀏覽網址：www.stephensham.com，聯絡電郵：[email protected]

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