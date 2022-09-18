美華總茶話會 中領館：中國放寬防疫 回國形勢向好

美華總全體幹部、成員社團和企業家代表80多人17日聚集一堂，舉辦歡樂金秋喜迎國慶茶話會。（記者張宏／攝影）

海外華人 回中國探親趨勢肯定向好！美國南加 州華人聯合總會17日舉辦歡樂金秋喜迎國慶茶話會，大家針對中美關係和海華回國困難等問題發表意見，中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林表示，中國政府已逐步放寬防疫 ，未來形勢肯定向好。

美華總全體幹部、成員社團和企業家代表80多人17日聚集一堂，大家以茶話會形式，暢談後疫情時代中美關係、經濟發展、參政議政、社會治安、民間外交等重要話題，討論如何發揮社團作用，做促進美中友好關係的民間大使。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林表示，中國政府已逐步放寬防疫，未來形勢肯定向好。（記者張宏／攝影）

中領館副總領事李春林表示，參加這次活動感覺收穫很大，大家暢談對中國的感情及提出如何促進中美關係的見解，提出很多良好的建議。以這種方式慶祝中國國慶是一件很有意義的事情，期待南加華人社團在促進中美友好關係方面，繼續努力，發揮重要作用。

對於與會者提出的各種建議，他表示，這些意見涉及方方面面，領館會記錄下來，需要轉達的一定轉達。華人回國難的問題現在已有很大改善，包括簽證放寬、入境隔離時間已減少很多。但是中國還是面臨很大防疫壓力，政策調整也需要一個過程，不過未來趨勢肯定向好。

美國南加州華人聯合總會17日舉辦歡樂金秋喜迎國慶茶話會。（記者張宏／攝影）

美華總會長邵聞表示，恰逢金秋和中國國慶73周年，大家以茶話會形式，輕鬆發表各自見解和未來社團發展的建議。美華總已走過18個年頭，秉承自己的理念和原則，為美國社會做出多方面貢獻，希望未來能對促進中美關係起到更好的作用。

他說，平時社團交流都比較寬泛，這次話題比較有針對性，大家根據各自領域提出務實的想法。中美關係現在處於嚴峻的狀態，尤其是台灣政策法很快就要表決，這對海外華人是一個很大挑戰。希望海外華人能利用民間外交手段不能讓這種事情發生。一旦這個政策法被通過，中美關係會出現一個巨大的倒退，甚至臨近一個崩潰的邊緣，這是大家不想看到的，只能利用民間方式，發表聲音，讓當局理解到這個政策的嚴重性。