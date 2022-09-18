競選鑽石吧第四區市議員 鄧嘉猷動起來

鄧嘉猷（右三）競選鑽石吧市議員獲得多位地方民選官員背書支持。右起：劉珝林、林錫智、鄧嘉猷、伍立倫、張文彬、張志堅、周柏華等（記者楊青／攝影）

在南加州 華人社區執業超過30年的家庭全科和内科醫師鄧嘉猷（Teng, Chia-Yu），競選鑽石吧 第四區市議員選戰中秋節正式啓動，短短幾天内馬不停蹄參加社區大型活動，並向當地高中和初中捐款6萬元。他表示，越來越糟糕的公共治安和對地方環保的關注，讓他不能再視而不見，身體力行參與和行動才是硬道理。

鄧嘉猷的競選啓動儀式得到鑽石吧現任副市長周柏華、市議員劉珝林、鑽石吧前市長張文彬、林錫智、核桃市長伍立倫等站台背書。近年已極少在公眾場合露面的張文斌表示，鑽石吧近年和全國一樣遭遇很多挑戰，物價、油價飛漲，身邊治安更是讓人不知所措。他認為，無論是聯邦、州和地方，所有的事情都是從基層開始，所以選擇好的對的候選人非常重要。鄧醫師學識好，事業成功，家庭美滿，鑽石吧應該讓這樣一個成功的人來帶領；而不是自顧不暇，最基本的認知都有問題的人帶領。他鼓勵鄧醫師「加油加油（嘉猷嘉猷），馬到成功」。

羅蘭岡月前發生非裔歹徒持槍搶劫華人勞力士手表，鄧嘉猷為受害人看診，縫了好幾針。他表示，受害人心理受到的創傷更是外人所難體會，深深觸動他出來為大家服務。

他表示，鑽石吧長期以來都是只要奉公守法就可以安居樂業的好地方，但近年搶劫、盜竊、闖空門甚至持槍入室搶劫時有耳聞，就連所謂的高級住宅區也不能倖免，市民們多年來享受的鄉村式平靜生活被打破。鑽石吧不能坐以待斃，而應該主動出擊，商討短期和長期的治安計畫，治標治本，比如增加經費、增加巡邏、加强守望相助等，都可以未雨綢繆，有效防範和阻遏犯罪。

維持優良社區和原生態自然環境，也是他參選的目標之一。他主張鑽石吧不要過度開發，尤其是鑽石吧和奇諾岡之間是野生動物每年遷移必經之地，目前面臨三個城市聯合開發的挑戰。如果當選，他將全力推動保持它的原生態。他認為，鑽石吧未來的商業和住屋開發應該在現有的土地上改造和升級，這樣既符合現在社區的需要，同時保持珍貴的自然生態，兩全其美。

鄧嘉猷（中）和太太李敏妮（左二）中秋節前夕參加鑽石吧長青會中秋慶會，爭取支持。右起：核桃谷聯合學區教委佟儀、長青會榮譽理事長施吾庠。核桃谷水區委員趙百淳。（記者楊青／攝影）

1980年從台灣來美留學的鄧嘉猷，獲得康乃爾大學化學博士學位，曾在麻省理工大學進行研究工作，後認為醫學 更能直接幫助民眾，所以改行從醫，攻下邁阿密大學醫學博士學位。之後前往爾灣加大完成臨床實習，在南加州開業至今31年，為資深家庭全科和内科醫師。

鄧嘉猷的太太李敏妮多年擔任核桃谷水區主席和委員。她表示，雖然先生工作很忙，但他一直心懷服務人群的熱忱，今秋大兒子到紐約上大學，他時間將比從前鬆動很多，而且診所的搭檔都承諾在時間上給予全力支持。她更是全力支持先生競選，為大家服務。

她說，先生之前幾乎每年都參加各種愛心義診，為清寒人士提供看診和健康諮詢；在城市開發方面也對市府諫言，爭取減少商業開發對環境的過度影響。

鄧醫師表示，未來兩個月他和他的團隊將全面展開競選活動，增加與選民互動，爭取支持。