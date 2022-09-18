參加世界台商會年會 劉雅薇提前返台

世界台灣商會聯合總會將於2022年9月27日至29日，在高雄萬豪酒店舉行為期三天的「第28屆年會暨第三次理監事聯席會議」。為慶祝這一盛典，洛杉磯台商會長劉雅薇也專程帶隊返台。屆時來自六大洲總會的成員們以及在全球奔走的台商都將歡聚一堂，年會還會舉行暨新舊任總會長、監事長交換儀式。「世界台灣商會聯合總會」第28屆現任總會長王德來自亞特蘭大 ，曾是北美州商會的一員。

談到此次返台參會，劉雅薇表示，這次商會回台灣參會的總共二、三十人，雖然月底才會舉行年會，有些人已經動身回台，自己在16日晚乘坐班機赴台。雖然思鄉情切，但是隔離政策仍舊是遏止大家興奮之情的一大「煩惱」，為了隔離還得早做安排，提前返回，3 + 4隔離後才可以前往高雄參加年會。劉會長表示，由於真的很久沒回家了，商會中一些成員早早回去，最晚將待到11月初才返回美國，爭取盡可能多點時間待在台灣，但自己由於別的行程安排，只能短暫停留，參加完年會後10月初就會返美。

她提到的隔離政策也是大多數回台者首要的顧慮。目前台灣依舊施行3 + 4隔離，前三天必須強制住進防疫旅館 或一人一戶的住家檢疫。需要返台的民眾需注意以下這些事宜：人在國外時先預定防疫旅館，回國搭機前填寫入境檢疫系統的線上健康申報，並出示檢疫居所證明，入境後採檢唾液、領取兩劑家用快篩以及搭乘遵守防疫政策的車輛返回防疫旅館或者居家隔離。