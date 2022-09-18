我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

嚴筱意2新書發表會 9/25親身說故事

洛杉磯訊

北美南加州華人寫作協會訂9月25日(星期日)下午2時至4時，在洛杉磯華僑文教中心為該會副會長嚴筱意舉行新書發表會，介紹她的兩本新書，短篇小說集《風中的皮箱》，和散文集《 天空的顏色》，邀請大家來聽嚴筱意親自說故事。

《風中的皮箱》共有六篇短篇小說，上半部由「林甘」、「雙安」、「頭家嬤跑疏開」、「高雄川」四篇組成，下半部「風中的皮箱」、「八卦山下」兩篇，串起了由1895年到1959年台灣社會的生活狀態，是一部以家族背景書寫的社會故事。

《天空的顏色》收錄作者十年來發表於世界日報副刊等媒體的文章，一共22篇散文，記錄了美國的生活片斷以及思鄉的情懷等，文字細膩、刻劃精彩。

新書發表會將由北美華文作家協會吳宗錦總會長主持，向文友介紹這位由企業家轉為作家的嚴筱意，而且一次就出版兩本著作。現場同時展出吳宗錦著《錦繡神州》、周遠馨著《于闐太子》、宋久瑩著《秋天的童話》，以及北美洲《文苑》雜誌，歡迎愛閱讀、愛聽故事的朋友一起來參加。

新書發表會地點： 9443, Telstar Ave, El Monte, CA91731（ 洛杉磯華僑文教中心）。同時還開放Zoom連線轉播，Zoom ID: 279 356 5151，Password: 580986。如有任何疑問，聯絡電話：1-626-437-6939。

洛杉磯 小說 加州

上一則

少女服藥過量亡 偽藥氾濫敲警鐘

下一則

北美台中女中校友會 各地學姊妹歡慶年會

延伸閱讀

北美台灣科技年會 千人聚矽谷 熱議新焦點

北美台灣科技年會 千人聚矽谷 熱議新焦點
Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布

Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布
洛杉磯地區8月用水創新低 節水10% 仍須開源節流

洛杉磯地區8月用水創新低 節水10% 仍須開源節流
洛杉磯縣警查政委案 法官下令停止搜查電腦

洛杉磯縣警查政委案 法官下令停止搜查電腦
南加僑界慶雙十 10月9日蒙市升旗

南加僑界慶雙十 10月9日蒙市升旗
首屆北美台灣科技年會揭幕 千人矽谷實體論壇開跑

首屆北美台灣科技年會揭幕 千人矽谷實體論壇開跑

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出