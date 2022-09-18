嚴筱意2新書發表會 9/25親身說故事

北美南加州 華人寫作協會訂9月25日(星期日)下午2時至4時，在洛杉磯 華僑文教中心為該會副會長嚴筱意舉行新書發表會，介紹她的兩本新書，短篇小說 集《風中的皮箱》，和散文集《 天空的顏色》，邀請大家來聽嚴筱意親自說故事。

《風中的皮箱》共有六篇短篇小說，上半部由「林甘」、「雙安」、「頭家嬤跑疏開」、「高雄川」四篇組成，下半部「風中的皮箱」、「八卦山下」兩篇，串起了由1895年到1959年台灣社會的生活狀態，是一部以家族背景書寫的社會故事。

《天空的顏色》收錄作者十年來發表於世界日報副刊等媒體的文章，一共22篇散文，記錄了美國的生活片斷以及思鄉的情懷等，文字細膩、刻劃精彩。

新書發表會將由北美華文作家協會吳宗錦總會長主持，向文友介紹這位由企業家轉為作家的嚴筱意，而且一次就出版兩本著作。現場同時展出吳宗錦著《錦繡神州》、周遠馨著《于闐太子》、宋久瑩著《秋天的童話》，以及北美洲《文苑》雜誌，歡迎愛閱讀、愛聽故事的朋友一起來參加。

新書發表會地點： 9443, Telstar Ave, El Monte, CA91731（ 洛杉磯華僑文教中心）。同時還開放Zoom連線轉播，Zoom ID: 279 356 5151，Password: 580986。如有任何疑問，聯絡電話：1-626-437-6939。