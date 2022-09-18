北美台中女中校友會 各地學姊妹歡慶年會

北美台中女中校友會年會中校友合切大蛋糕，陳玲華（左起）、劉岱欣、陳惠端、蕭蓓如、簡麗寬、賴麗容及蔡玉美。（記者蕭迪玉/攝影）

第28屆北美台中女中校友會年會11日在約巴林達市社區活動中心舉行，新上任的橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如，及洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣，均是台中女中校友，她們應邀出席，與來自各地的校友、師長及來賓一起歡慶中秋佳節。

北美台中女中校友會會長陳惠端說，今年年會兩位貴賓蕭蓓如和劉岱欣，都是年輕的傑出校友，令人感到特別榮幸。過去兩年來，因為疫情 的關係，年會不得不暫停舉辦，很多校友們都很期待再相聚一堂，所以今年4月疫情稍緩之際，理事會就決定排除萬難，恢復籌辦年會，很高興看到秦雪華和黃文香兩位老師出席，還有來自各地的校友及多位畢業超過60年的中女學姊。

蕭蓓如致詞時說，在台中女中就學三年，一直令她感恩在心，也很懷念穿著綠色制服進出校園的日子，不僅學習知識，也結交了一輩子的好友，迄今仍保持連繋、互通訊息。今天看到教體育的黃老師，令她想起高中上體育課時，游自由式勉強過關的往事。8月初由僑委會外派來南加州 ，沒想到在距離6800哩的外地，居然能參加母校的校友會年會，感謝校友會一圓海外遊子「千里共嬋娟」的心願。

劉岱欣是來賓中最年輕的校友，她也代表陳敏永主任向與會的學姊與師長們賀中秋，並歡迎大家有空到洛僑中心參觀。

北美台中女中校友會前會長簡麗寬（圖左）及現任會長陳惠端（右）交接儀式，由橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如監交。（記者蕭迪玉/攝影）

今年元月上任的會長陳惠端在會務報告中，分享理事團隊分工合作的成果，包括推動會務及資訊電子化、啟用雲端 報名、發行電子版會刊、舉辦多場線上講座、郊遊及年會等等，透過線上及實體活動，積極聯繫北美洲各地的中女校友，歡迎使用[email protected]電郵連絡。

年會由劉煥君、唐光蓉、魏潔漪、陳昭如主持，會中並頒贈獎牌給前會長簡麗寬，及資深前理事林順美、李千鶴、沈雲冰．張憶憶、金陵、楊如梅、楊淑端、蘇美華，感謝她們多年來熱心服務校友的無私奉獻。前會長簡麗寬也回顧了2019年組團返台參加母校建校百週年慶典，疫情期間為學姊寄送口罩，延續校友們互相關照的情誼。