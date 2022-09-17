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同額競選 核桃市取消地方選舉

記者楊青╱核桃市報導

加州2022年地方選舉如火如荼，但華人聚居的核桃市15日驚傳今年11月的地方選舉取消，原計畫的兩席市議員換屆選舉，由於同額競選，無需選民投票選舉，候選人自動當選。核桃市因此節省5萬元選舉費用。

核桃市長伍立倫15日證實，由於沒有挑戰者，核桃市2022年市議員選舉確定取消，兩名候選人自動當選。他表示，和歷年選舉一樣，核桃市2022年的地方選舉本來是加入洛杉磯縣大選，由洛縣選務處主導，核桃市本要分攤5萬元選舉費用。由於取消選舉，核桃市此次的選舉費用將得以省下來。這也是核桃市1959年獨立成市以來首次取消選舉。

核桃市議會今年有兩席空缺需換屆選舉，包括市長伍立倫的席位，和市議員Bob Pacheco的席位。伍立倫之前選舉競選連任，Bob Pacheco則宣佈退休不再競選連任，他同時推薦一位菲律賓裔候選人參選。但直至參選遞表截止日，沒有更多人申請競選，同額選舉定局，伍立倫與菲律賓裔候選人自動當選。選舉不再舉辦。

伍立倫15日感謝各方支持，感謝市議會團隊的良好合作，和前市長秦振國為建設核桃市議會和諧的氛圍打下的良好基礎。他表示，能夠為核桃市節省數萬元競選經費，很有意義。他希望市議會團隊繼續精誠合作，一如既往的實實在在為居民多做事，做好事。

伍立倫表示，近期核桃市民眾關注的議題，主要包括城市的幾個開發案，比如在天主教堂附近的涉及到水源和環境保護議題的開發案，公共建設，以及治安問題。其中治安是民眾最關心的大問題。

核桃市新當選市議員就職儀式，11月8日選舉日之後仍然舉辦。

核桃 加州 投票

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