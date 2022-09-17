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土石流毀30棟房屋 聖伯納汀諾進緊急狀態

聖伯納汀諾訊
近日南加風暴導致聖伯納汀諾縣部分地區受災嚴重。圖為Oak Glen引發洪水。（消防局提供）
近日南加風暴導致聖伯納汀諾縣部分地區受災嚴重。圖為Oak Glen引發洪水。（消防局提供）

聖伯納汀諾縣（San Bernardino）部分地區，近期受到南加強風暴影響，引發洪水泥石流，導致房屋毀壞嚴重，數千居民受到影響，縣府日昨宣布地區進入緊急狀態

9月15日在縣政委員特別會議上，全票支持宣布緊急狀態。第三選區縣政委員羅維（Dawn Rowe）表示，這次風暴極具破壞性，該選區居民受影響較大。縣府會盡最大努力幫助受災民眾。一旦宣布緊急狀態，該縣可以採取開放式接受聯邦及州府紓困援助，恢復損壞的基礎設施。

縣府發言人卡朵娜表示，縣府將收集來自居民、商家遭受風暴的損害程度資訊，以便讓聯邦及州府有機會對援助項目及數量做出評估和決定。

縣府宣布地區緊急狀態，不限於受災嚴重的Forest Falls和Oak Glen地區，而是整個縣域進入緊急狀態，其它受縣府管轄的受災地區也包括在內。

據稱，截至15日午夜，Forest Falls一位居民在風暴中失蹤至今，該地至少30棟房屋毀壞，超過3000名居民受災情影響。

縣消防局15日報告，Forest Falls當地有六棟獨立屋損毀，在Oak Glen有兩棟獨立屋及部分商業建築受損嚴重，每個社區都出現毀壞建築，重災區位於2020年9月發生的El Dorado山火區內，當時的燃燒面積近2萬3000英畝。

緊急狀態 風暴 紓困

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