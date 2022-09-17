我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

9.18全國起司漢堡日 盤點各家速食「免費漢堡」活動

記者王若然／洛杉磯報導
18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）
18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

9月18日是「全國起司漢堡日」，屆時多家品牌漢堡店大優惠，最少收費甚至免費漢堡大方送。以下是部份品牌的優惠活動。

漢堡王（Burger King）18日推出限時優惠，其Royal Perks會員通過漢堡王官網或手機APP消費滿1元即可獲得免費起司漢堡。

麥當勞18日只要通過麥當勞APP消費滿1元，即可獲得免費雙層起司漢堡（Double Cheeseburger）。

Shake Shack在18日上午11時至下午2時免費送漢堡。民眾也可通過其DoorDash外送APP，輸入「SHACK」獲得免費漢堡。

Wendy's在18日至21日期間，凡是通過其APP下單，均可獲得一個免費的起司漢堡。每人限用一次。

Applebee's推出起司漢堡加薯條加飲料，11元套餐優惠。18日在其網站或APP線上訂購。

Dairy Queen的Signature Stackburgers系列產品將於18日推出立減1元的活動。

7-eleven對其7Rewards和Speedy Rewards會員開放優惠，屆時一個四分之一磅的7-11起司漢堡僅售2元。

漢堡王 麥當勞 Shake Shack

上一則

孕妻路上要臨盆 消防員老公接生

下一則

土石流毀30棟房屋 聖伯納汀諾進緊急狀態

延伸閱讀

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送
9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」
麥當勞叔叔也哭泣 女王國葬日英國門市暫停營業

麥當勞叔叔也哭泣 女王國葬日英國門市暫停營業
早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹
全日早餐回歸？ 麥當勞：假消息

全日早餐回歸？ 麥當勞：假消息
吃下俄國麥當勞後 西伯利亞大亨再吞一家西方企業

吃下俄國麥當勞後 西伯利亞大亨再吞一家西方企業

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
如今的華埠，正朝著更加商業化、更加年輕的方向前進；這對於遊客來說，或許是好事；但對於當地的年長居民來說，卻未必如此。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

2022-09-09 15:03

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬