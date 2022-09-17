9.18全國起司漢堡日 盤點各家速食「免費漢堡」活動

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

9月18日是「全國起司漢堡日」，屆時多家品牌漢堡店大優惠，最少收費甚至免費漢堡大方送。以下是部份品牌的優惠活動。

漢堡王 （Burger King）18日推出限時優惠，其Royal Perks會員通過漢堡王官網或手機APP消費滿1元即可獲得免費起司漢堡。

麥當勞 18日只要通過麥當勞APP消費滿1元，即可獲得免費雙層起司漢堡（Double Cheeseburger）。

Shake Shack 在18日上午11時至下午2時免費送漢堡。民眾也可通過其DoorDash外送APP，輸入「SHACK」獲得免費漢堡。

Wendy's在18日至21日期間，凡是通過其APP下單，均可獲得一個免費的起司漢堡。每人限用一次。

Applebee's推出起司漢堡加薯條加飲料，11元套餐優惠。18日在其網站或APP線上訂購。

Dairy Queen的Signature Stackburgers系列產品將於18日推出立減1元的活動。

7-eleven對其7Rewards和Speedy Rewards會員開放優惠，屆時一個四分之一磅的7-11起司漢堡僅售2元。