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美國味全50周年 蘋果3C、禮卡大方送

記者張宏／洛杉磯報導
西岸銷售常務經理施教敦發言表示，味全疫情期間體會社會責任感的重要。（記者張宏／攝影）
西岸銷售常務經理施教敦發言表示，味全疫情期間體會社會責任感的重要。（記者張宏／攝影）

美國味全食品公司16日主辦慶祝公司成立50周年抽獎活動記者會，活動當天抽取出來自全美各地共計83名幸運獲獎者。獎品從82吋智能大電視到蘋果3C產品和禮品卡應有盡有，表達美國味全對消費者50年陪伴和支持的感謝。

總經理林雙慶從來自全美各地兩三千信件中抽出頭獎，他表示，美國味全創立於1972年，如今走過50年的歲月。疫情期間作為必要產業，一周六天生產。工廠不僅沒有停工，也沒有申請政府的紓困金，且成長速度有兩位數成長，高於往年。作為北美地區華人最大的冷凍食品配送公司，50年來以對食品的熱忱和對品質追求，滿足海外華人對家鄉味思念，提供優質傳統美食。未來不會鬆懈，繼續秉持一貫的堅持為社會盡最大力量。

他表示，50年對一個人來說，是人生一半。對一個永續經營的企業來說，只是一個里程碑。50年來，美國亞裔社區蓬勃發展，美國味全觀察市場消費者口味的變化，開發高品質產品，滿足新舊移民不同年齡層喜好。不僅物美價廉且觸手可及，在洛杉磯和田納西有兩座工廠，節省運輸時間和成本，且在全美六個大都會區設立分公司，有超過2000家超市的餐廳客戶。味全做到華資超市的冷凍食品至少30%到50%以上都是味全的產品。美國味全未來願景是更多開發西方主流市場，通過產品組合調整，借助天然有機流行的植物性蛋白等元素在西方市場介紹東方美食，真正實現美國味全在地化。

西岸銷售常務經理施教敦表示，疫情期間讓美國味全充分體會到社會責任感的重要，味全疫情期間不休息，剛封城那會，水餃在超市一上架就被搶走。在紐約法拉盛超市，民眾為了等水餃，都在超市等待味全送貨卡車。雖然物價上漲，但是味全產品包裝的數量和價格都是和疫情前差不多，超值目前所有同類冷凍產品。

在美國味全位於洛杉磯的工廠內，員工在生產線上忙碌著。負責產品的副總經理許咨陽表示，每條生產線每分鐘能產160個水餃。味全在美國生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項，皆為傳統的中華美食，其中水餃、肉包、雲吞、小籠包、鍋貼是受廣大華人家庭喜愛的產品。味全開發美食認真選擇，研發新品往往需要兩年的周期。為更好適合美國華人口味，請專業烹調師傅做食品調味，且客戶試吃層層把關。

總經理林雙慶從來自全美各地兩三千信件中抽出頭獎。（記者張宏／攝影）
總經理林雙慶從來自全美各地兩三千信件中抽出頭獎。（記者張宏／攝影）
美國味全食品公司16日主辦慶祝公司成立50周年抽獎活動記者會，活動當天抽取出來自...
美國味全食品公司16日主辦慶祝公司成立50周年抽獎活動記者會，活動當天抽取出來自全美各地共計83名幸運獲獎者。（記者張宏／攝影）

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