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世報自耕健康講座 達人談有機園藝 分享省水秘訣

記者啟鉻／洛杉磯報導
園藝達人許希聖。（受訪者提供）
園藝達人許希聖。（受訪者提供）

世界日報與聯合健保公司合作舉辦「自耕健康講座活動」，於9月24日（周六）上午舉辦，提供耆老關於蔬菜水果的種植方法、健康飲食方式、以及健康保險知識。主講人之一是「花哥」園藝達人許希聖，題目是：銀髮族居家有機園藝的喜樂。

「花哥」許希聖畢業於台大公共衛生系，1978年來美留學，在南加大獲環境工程碩士學位，曾任洛縣廢水處裡工程師、加州科學顧問公司副總裁，之後從洛縣加州環保局退休。退休後，他把台灣道地的水果全「搬」來洛杉磯，再加上種菜，全部植物均使用雞糞和魚肥種植，不含化學肥料，有機又健康。

許希聖表示，自疫情開始以來，大家居家時間較多，尤其是銀髮族朋友，很多人開始在自家庭院享受園藝耕種樂趣。自家種植蔬果，往往都是日常生活所需，與農場耕種有很多區別。比如生活中經常食用的蔥、韭菜、番茄、小黃瓜、絲瓜、瓠瓜、苦瓜、台灣高麗菜、大白菜等，針對南加氣候特點，可以種植自己喜歡的果樹如蘋果、橘子以及火龍果，也可以種些東南亞及中南美洲水果。種植火龍果比較容易，大家可以試一試，若10月或11月育苗，明年就可以吃到果實了。但若遇到特別熱、冷的天氣，要對果樹幼苗做些保護措施，比如勤澆水、遮蔽強陽光，或避免霜害。

施肥很重要，無論是栽種蔬果，愈是認真施肥長勢愈好。鼓勵大家對果樹、蔬菜施用有機肥料，不用任何化學肥料。雞糞、牛糞都是很好家庭園藝肥料，其他有機肥料也可採用。有的人對栽種的蔬果，只澆水不施肥，就不會有好的收成。有了家庭園藝，必然涉及節水，許希聖以自己多年經驗推薦大家，他庭園沒有草坪，澆水採用手工，種植200棵果樹及蔬菜，家裡每月水費從未超過百元。

許希聖說，家庭種植蔬果，不需要很大體力，所以對大多數中老年人都比較適合，若需要大體力挖洞，可以請工人幫忙。因種植的蔬菜、果樹都比較矮小，所以也比較適合年長者平時打理及修整枝條。

他說，平時自家種植的蔬菜，不用怎樣多加工就食用，他會在講座中分享更多自己有機種植健康養生經驗，給大家生活增添更多快樂。

活動舉辦地點在蒙特利公園市 Courtyard by Marriott, Crystal Ballroom，地址：555 N. Atlantic Blvd. Monterey Park，即10高速公路旁的Atlantic大道上，在Atlantic Times Square對面。

蔬菜 南加大 加州

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