仇恨犯罪 可依三條刑法法規確定

前參議院少數黨領袖鮑勃赫夫（Bob Huff）主持「仇恨犯罪的定義」會議。（視頻截圖）

「反對仇恨行動聯盟」（Act Against Hate Alliance，簡稱AAHA)）9月14日舉行網上會議，主題是仇恨犯罪 的定義，針對亞裔 的仇恨犯罪：一種無聲無息的流行病，及媒體在社區賦權(Community Empowerment)中所扮演的角色。

「反對仇恨行動聯盟」執行主任何美湄（Mei Mei Huff）表示，美國仇恨犯罪增加製造了恐懼，孤立及不信任。多數受害者闡述他們感覺被負責保護他們的機構再度受到傷害。特別是亞裔社區受到影響，進而質疑為什麼這樣的事情會發生及執法，以及警方及媒體等機構在無意間所扮演的角色。

橙縣檢察官大衛麥克默林（David McMurrin）表示，面對仇恨犯罪，通常都是通過最典型的三條刑法法規：code 422.6 ，code 422.7，還有code422.75，來確定是否真的發生仇恨犯罪，因為這是在立法機構和刑法中存在的，可以將其作為犯罪指控，並以暴力犯罪罪名起訴。

不過他也指出，仇恨事件（Hate Incident）和仇恨犯罪（Hate Crime）有不同意義，仇恨事件是不構成犯罪的偏見，不涉及暴力、威脅或財產損失等。但仇恨犯罪是可以通過最基本的三條刑法法規來確定，仇恨犯罪必須涉及「犯罪」，並且通常是暴力犯罪，例如：襲擊、謀殺、縱火、故意破壞、或威脅實施此類犯罪。

麥克默林舉了一些案例，通常見過比較多的案例，比如有受害者因為性取向不同在下車時被攻擊，亞裔夫妻和小孩在公園玩耍時被種族歧視 者用惡語相對，還有因為宗教文化不一樣被語言攻擊等等。大部分仇恨犯罪的人都帶有種族歧視，性別歧視，還有宗教文化歧視等行為。

不過他也表示，因為美國言論自由，很多種族歧視，性別歧視，甚至還有一些偏執狂，受到言論自由保護。他們接觸過很多案例，通過案件其實已可確定為仇恨犯罪，但卻無法證明這是仇恨犯罪，因為很多都是受到言論自由的保護，很多例子即使是仇恨犯罪，也無法證明。

洛縣警局（LASD）仇恨犯罪探員Jan T.Wong表示，如果民眾確定自己遇到仇恨犯罪，最好先提前知道需要聯繫誰，通常是事件發生地點的執法機構，警局會根據當事人所住地址還有事件發生地，每個機構都有不同的政策和處理方法。她提醒民眾要先了解相關法律，比如麥克默林所提的三條刑法法規。