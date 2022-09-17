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橙縣仇亞事件五年增1.6倍

記者趙健／洛杉磯報導
2021年橙縣仇恨犯罪的偏見動機分布。（橙縣人際關係委員會 ）
2021年橙縣仇恨犯罪的偏見動機分布。（橙縣人際關係委員會 ）

橙縣人際關係委員會（Orange County Human Relations）9 月15日發布「2021 年橙縣仇恨犯罪報告」。在報告中，雖然針對種族、族裔或國籍相關的仇恨犯罪（Hate Crime）的數量較2020年下降13.4%，但值得關注的是，仇恨事件（Hate Incidents）的案件卻增加14.4%。

在所有仇恨犯罪紀錄中，針對亞裔的犯罪占總數24.4%；在所有仇恨事件紀錄中，針對亞裔的仇恨事件則占比高達78%，與五年前相比增長165%。

報告顯示，2021年橙縣的仇恨犯罪及事件共398起，包含97起仇恨犯罪和301起仇恨事件，與2020年相比增加6%，較五年前增長165%。其中65%與種族、族裔或國籍相關，29%與宗教相關，其餘6%針對LGBTQ群體。在犯罪地點方面，有超過51%的仇恨活動發生在住宅區、學校以及公共場合。

在當天舉行的在線會議上，橙縣人際關係委員會公開了一封某亞裔受害者曾收到的仇恨信件，內容言詞極其惡劣，信件上用粗魯的語言寫著，「你們這些該死的亞洲佬正在接管我們的美國社區，使住在這裡的人都沒法好好放鬆……當心點，趕快收拾行李滾回你們所屬的國家。」

橙縣爾灣市警察局局長Michael Kent表示，當今這些仇恨犯罪和仇恨事件的實際發生頻率，依然被嚴重低估，經常聽人說「我太尷尬了、我不知道該如何是好、我應該向誰求助，或是我不知道我是否應該為此打擾別人。」

鼓勵受害者站出來舉報

他呼籲，應該創造出更好的社會環境，讓更多受害者願意「站出來」報告自己被仇恨的經歷， 「對我們來說，不僅要記錄每一起案件，還要進行更多反仇恨方面的宣傳，這真的很重要。」

橙縣地檢署仇恨犯罪部的檢察官Billy Ha說，「向我們報告這些罪行真的非常重要，如果我們不能夠了解這些案件的存在，我們自然就無法成功調查或起訴他們。」

橙縣縣政委員會主席 Doug Chaffee表示，「我們必須反對任何形式的偏見，才能保障社區安全感。全國仇恨活動持續上升，我們必須要做更多的努力來創造一個全面包容的環境。」在被問及各部門如何幫助受害者時，Ha說，「地檢署仇恨犯罪部在收到來自警局的案情報告後，會指派一名倡議者去負責與仇恨案件的受害當事人溝通，倡議者不僅會在案件流程上提供諮詢，還會協助受害者獲取其他方面資源，例如經濟賠償。」

橙縣211熱線負責人Amy Arambulo也在會上表示，對有語言障礙和對流程不熟悉的民眾，可以通過撥打24小時211熱線與社區導航員取得聯繫，在社區導航員的協助下報告案件詳情，以及與相關部門取得聯繫。目前，橙縣民眾可以通過以下方式報告仇恨活動：

- 撥打211熱線

- 線上報告(可以用中文上報)：https://hatecrime.211oc.org/

- 電子郵件：[email protected]

- 發送短信「OCHATEACTIVITY」至898211

報告發布會上所展示的仇恨信件。（橙縣人際關係委員會 ）
報告發布會上所展示的仇恨信件。（橙縣人際關係委員會 ）

橙縣 仇恨犯罪 亞裔

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