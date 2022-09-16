六旗山玩雲霄飛車 殘疾少年被請下車

身殘青少年岡薩雷斯（前排右），日前在六旗魔術山搭乘雲霄飛車時被請下車。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，17歲身殘的岡薩雷斯（Ryder Gonzalez），12日在六旗魔術山（Six Flaags Magic Mountain）搭乘雲霄飛車時，遭工作人員以「政策問題」請下車。

岡薩雷斯出生時只有一隻手且失聰，然他的愛好興趣與其他青少年一樣，不僅打籃球，他還是商業市小聯盟投手。

當天全家去魔術山旅遊時，被告知「因殘疾，不能搭乘西海岸雲霄飛車（West Coast Racers roller coaster）」，他感到相當驚訝。而當工作人員告知他「因政策問題」必須下車時，他已坐在車上，身上也綁好安全鎖。

岡薩雷斯父親Raul說，「這位工作人員一直說這是政策，這是政策。但這對岡薩雷斯來說更加丟臉，因為他被允許登上遊樂設施，卻又被請下車。」

其母James說，兒子去過包括迪士尼 在內的多個主題公園， 12日首次去魔術山之前，從未遇過類似問題。

對此六旗山發表聲明說，六旗公司為98%主題公園遊樂設施，設計並開發一種特殊安全帶，以更好的滿足特定殘疾遊客需求，部分不滿足特定極限要求的乘客，可使用全身性安全帶。遊客可與公園遊客關係單位聯繫。