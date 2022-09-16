我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

批「獨惠私立院所」 阻洛市醫護工漲時薪連署過關

編譯組／綜合報導
私立醫療院所部分人員加薪引發反彈。圖為示意圖。（報系照片）
私立醫療院所部分人員加薪引發反彈。圖為示意圖。（報系照片）

引發爭議的洛杉磯市私立醫療院所人員時薪調漲至25元一案，反對方公投連署人數超過門檻。迫使市議會考慮，是否廢止加薪提案，或是發動特別公民投票

洛杉磯市議會先前通過議案，要將私立醫療院所人員的時薪調漲至25元，雖然主推的工會SEIU-UHW強調，面對新冠衝擊，私立院所、透析中心與部分下屬機構確實需要加薪，才能留住特定人員，但由於加薪只限私立院所的部分人員，不只醫療業反彈，連公立醫院與診所，及其醫護工會都不同意，因此反對獨惠少數人的運動No on the Los Angeles Unequal Pay Measures發起連署，並獲得過門檻的同意書，議案目前只得暫緩。

洛市書記官14日宣布，公民複決的連署書經過初步確認，已經超過4萬717份的門檻，因此將出具證明文書給市議會。而市議會有20天時間考慮，是否廢止加薪提案，或是發動特別公民投票，抑或在例行市議員選舉時合併公投。No on the Los Angeles Unequal Pay Measures的主要支持者是加州醫院與醫療體系協會（CAHHS），他們宣稱連署人數達到8萬8000人，並且希望在2024年合併舉行全市公投，原因之一或許在於，等待公投期間，新法都處於凍結狀態，就算不廢也不能執行。

除了公投連署，反對者還控告市府違反薪資平等法規，為特定人士加薪。南加醫院協會（HASC）主席George W. Greene表示，洛市選民已經明白表達意願，他們不要不公平的加薪措施，特別是排除了洛市90%醫療機構的提案。

SEIU-UHW工會在洛市之外，也在洛縣其他城市發起立法行動：長堤市（Long Beach）與唐尼市（Downey）已經通過加薪法案；杜瓦提市（Duarte）與英格伍市（Inglewood）的提案交付11月的公投決定；蒙特利公園市（Monterey Park）議會雖然通過加薪提案，但已被法院判定不得執行，不過加薪與否還是會交付公投。

公投 投票 洛杉磯

上一則

南加僑界 籲聯合國納入台灣

下一則

加州禁調味菸 11月公投

延伸閱讀

1亞裔青少年在洛市林肯岡街頭派對遭槍殺

1亞裔青少年在洛市林肯岡街頭派對遭槍殺
提公投決定是否對俄開戰 喬治亞執政黨主席：我在挖苦

提公投決定是否對俄開戰 喬治亞執政黨主席：我在挖苦
鐵路罷工非關「加薪」是為了「請假」爭權益

鐵路罷工非關「加薪」是為了「請假」爭權益
「出租自己」日男時薪1萬日圓

「出租自己」日男時薪1萬日圓
洛市警局主導 南加逮捕了 141 名針對兒童的色魔

洛市警局主導 南加逮捕了 141 名針對兒童的色魔
聯邦最低時薪如提高至15元 研究：可助數百萬人脫貧

聯邦最低時薪如提高至15元 研究：可助數百萬人脫貧

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
如今的華埠，正朝著更加商業化、更加年輕的方向前進；這對於遊客來說，或許是好事；但對於當地的年長居民來說，卻未必如此。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

2022-09-09 15:03

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口