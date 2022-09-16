批「獨惠私立院所」 阻洛市醫護工漲時薪連署過關

私立醫療院所部分人員加薪引發反彈。圖為示意圖。（報系照片）

引發爭議的洛杉磯 市私立醫療院所人員時薪調漲至25元一案，反對方公投 連署人數超過門檻。迫使市議會考慮，是否廢止加薪提案，或是發動特別公民投票 。

洛杉磯市議會先前通過議案，要將私立醫療院所人員的時薪調漲至25元，雖然主推的工會SEIU-UHW強調，面對新冠衝擊，私立院所、透析中心與部分下屬機構確實需要加薪，才能留住特定人員，但由於加薪只限私立院所的部分人員，不只醫療業反彈，連公立醫院與診所，及其醫護工會都不同意，因此反對獨惠少數人的運動No on the Los Angeles Unequal Pay Measures發起連署，並獲得過門檻的同意書，議案目前只得暫緩。

洛市書記官14日宣布，公民複決的連署書經過初步確認，已經超過4萬717份的門檻，因此將出具證明文書給市議會。而市議會有20天時間考慮，是否廢止加薪提案，或是發動特別公民投票，抑或在例行市議員選舉時合併公投。No on the Los Angeles Unequal Pay Measures的主要支持者是加州醫院與醫療體系協會（CAHHS），他們宣稱連署人數達到8萬8000人，並且希望在2024年合併舉行全市公投，原因之一或許在於，等待公投期間，新法都處於凍結狀態，就算不廢也不能執行。

除了公投連署，反對者還控告市府違反薪資平等法規，為特定人士加薪。南加醫院協會（HASC）主席George W. Greene表示，洛市選民已經明白表達意願，他們不要不公平的加薪措施，特別是排除了洛市90%醫療機構的提案。

SEIU-UHW工會在洛市之外，也在洛縣其他城市發起立法行動：長堤市（Long Beach）與唐尼市（Downey）已經通過加薪法案；杜瓦提市（Duarte）與英格伍市（Inglewood）的提案交付11月的公投決定；蒙特利公園市（Monterey Park）議會雖然通過加薪提案，但已被法院判定不得執行，不過加薪與否還是會交付公投。