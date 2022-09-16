快來試手氣 台灣觀光局攜手南加餐廳 美食旅遊抽獎

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組與南加兩家台灣餐廳，沸點和Wushiland Boba手搖茶飲，合辦臺灣美食旅遊大抽獎。（圖：台灣觀光局提供）

為讓民眾了解台灣為世界美食 所作出的貢獻，和讓國際旅客增加對台灣美食的體驗，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光 組16日開始與南加 兩家台灣餐廳，沸點和Wushiland Boba手搖茶飲，合辦台灣美食旅遊大抽獎。

在為期一個月的抽獎推廣中，包括期間限定的菜單項目、促銷優惠、喔熊親臨台灣餐廳快閃活動等，最吸引民眾參加的是抽獎活動，參加者有機會獲得雙人來回台灣體驗之旅。

台灣美食旅遊大抽獎將於9月16日至10月16日舉行。頭獎為雙人來回台灣機票和旅遊套票、一獎為客製化旅行箱套裝，並設有多個旅遊必備的獎品，例如立可拍相機、旅行收納袋、便攜式充電器和旅行插頭轉換器。

如欲了解更多抽獎詳情及規則，請到訪交通部觀光局的官方Instagram（instagram.com/taiwantourism.na），或Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/TourTaiwan）。

2018年，台北成為亞洲第八個獲得米其林指南的城市。2020年台中也被納入米其林指南。今年，連同星級餐廳、必比登推介與入選餐廳，「台北、台中、台南、高雄米其林指南2022」共有321個店家入選，包括台北170個店家、台中68個店家、台南44個店家和高雄30個店家。

除了新派的台菜，平民化的台式小店都備受擁戴。必比登推介以台幣1000以下（約美金32元）就能品嚐到三道具水準的菜式，其中141家入選的必比登推介，涵蓋超過20種台灣料理與種類，寧夏夜市的蚵仔煎更是獲推薦街頭小吃之一。