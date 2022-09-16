我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

快來試手氣 台灣觀光局攜手南加餐廳 美食旅遊抽獎

記者張宏／洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組與南加兩家台灣餐廳，沸點和Wushiland Boba手搖茶飲，合辦臺灣美食旅遊大抽獎。（圖：台灣觀光局提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組與南加兩家台灣餐廳，沸點和Wushiland Boba手搖茶飲，合辦臺灣美食旅遊大抽獎。（圖：台灣觀光局提供）

為讓民眾了解台灣為世界美食所作出的貢獻，和讓國際旅客增加對台灣美食的體驗，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組16日開始與南加兩家台灣餐廳，沸點和Wushiland Boba手搖茶飲，合辦台灣美食旅遊大抽獎。

在為期一個月的抽獎推廣中，包括期間限定的菜單項目、促銷優惠、喔熊親臨台灣餐廳快閃活動等，最吸引民眾參加的是抽獎活動，參加者有機會獲得雙人來回台灣體驗之旅。

台灣美食旅遊大抽獎將於9月16日至10月16日舉行。頭獎為雙人來回台灣機票和旅遊套票、一獎為客製化旅行箱套裝，並設有多個旅遊必備的獎品，例如立可拍相機、旅行收納袋、便攜式充電器和旅行插頭轉換器。

如欲了解更多抽獎詳情及規則，請到訪交通部觀光局的官方Instagram（instagram.com/taiwantourism.na），或Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/TourTaiwan）。

2018年，台北成為亞洲第八個獲得米其林指南的城市。2020年台中也被納入米其林指南。今年，連同星級餐廳、必比登推介與入選餐廳，「台北、台中、台南、高雄米其林指南2022」共有321個店家入選，包括台北170個店家、台中68個店家、台南44個店家和高雄30個店家。

除了新派的台菜，平民化的台式小店都備受擁戴。必比登推介以台幣1000以下（約美金32元）就能品嚐到三道具水準的菜式，其中141家入選的必比登推介，涵蓋超過20種台灣料理與種類，寧夏夜市的蚵仔煎更是獲推薦街頭小吃之一。

美食 觀光 南加

上一則

台美商會 歡送經文處副處長林暉程

下一則

六旗山玩雲霄飛車 殘疾少年被請下車

延伸閱讀

旅行團客指引通過 台邊境最快下月開放…從修正3+4開始

旅行團客指引通過 台邊境最快下月開放…從修正3+4開始
台灣邊境10月可望解封 定調：先入境再出境

台灣邊境10月可望解封 定調：先入境再出境
台景氣燈號連五綠下探2020年8月以來新低 擴張放緩

台景氣燈號連五綠下探2020年8月以來新低 擴張放緩
台灣邊境解封 擬先入境再出境 首波先迎旅行團

台灣邊境解封 擬先入境再出境 首波先迎旅行團
台邊境最快9月底開放 考慮承認陸疫苗

台邊境最快9月底開放 考慮承認陸疫苗

看準疫後旅遊 台灣力推多元主題特色觀光

看準疫後旅遊 台灣力推多元主題特色觀光

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
如今的華埠，正朝著更加商業化、更加年輕的方向前進；這對於遊客來說，或許是好事；但對於當地的年長居民來說，卻未必如此。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

2022-09-09 15:03

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口