粵港澳大灣區企業家總商會成立 林達堅任創會會長

粵港澳大灣區企業家總商會第一任領導團隊，在聯邦眾議員趙美心（左一）主持下宣誓就職。（記者張宏／攝影）

華人民選官員卸任後華麗轉身成立商會，溝通中美企業家。蒙特利公園市（Monterey Park）前市長林達堅，日前舉辦美國粵港澳大灣區 企業家總商會成立晚會。林達堅出任總商會創會會長，當晚500名民選官員、華人社團和企業家代表出席。

作為創會會長，林達堅表示，商會得到加州 州長紐森支持，目前有100多名會員加入，希望未來能有更多人加入商會。商會每年會舉辦兩個大型活動，且不定期舉辦各種小活動。同時會結合商家需求舉辦各種論壇，邀請各地民選官員出席。聯合粵港澳和美國的商家，為大家爭取減稅及營造良好營商環境的權益，現在很多城市都有安全問題，希望能借助商會平台為商家發聲，將美國貨出口海外，通過交流合作，建立健康經濟體系。

蒙特利公園市（Monterey Park）前市長林達堅，日前舉辦美國粵港澳大灣區企業家總商會成立晚會。（記者張宏／攝影）

他說，美國粵港澳大灣區企業家總商會是一個務實、專業、國際化的頂級精英商會。總商會宗旨是擴大商業機會，訂立商業運作方案，促進美國經濟繁榮、提升國際競爭力。

聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強、加州前主計長江俊輝，和加州前眾議員伍國慶等500多名嘉賓，到場祝賀；加州財務長馬世雲、加州參議員Susan Rubio和洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）等發來賀函。

在趙美心的監誓下，總商會行政團隊宣誓就職。趙美心祝賀美國粵港澳大灣區企業家總商會正式運作，並期待商會在本地經濟發展和加州經濟復甦方面發揮作用做出貢獻。

出席當晚活動的民選官員，還有蒙特利公園市歷史上的首位華裔女市長陳李琬若，聖蓋博市市長丁言愉和市議員吳程遠、蒙特利公園市市長羅霈霆、核桃市市長伍立倫、亞凱迪亞市市議員戴守真、鑽石吧市副市長周柏華等。