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子女抵稅額 最高可領3000元

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
洛杉磯縣公共社會服務部（DPSS）鼓勵居民申請「子女抵稅額」。（CTC官方）
洛杉磯縣公共社會服務部（DPSS）鼓勵居民申請「子女抵稅額」。（CTC官方）

洛杉磯縣公共社會服務局（The Los Angeles County Department of Public Social Services, DPSS ）提醒居民，儘管稅收季已經結束，但由於聯邦子女抵稅額 (Child Tax Credit，以下簡稱CTC) 計畫擴大，符合條件的家庭仍然有資格享受這一項稅收優惠福利

子女抵稅額計畫為家庭提供財務支援來養育子女，如果家庭在2022年11月中旬之前提交納稅申報表，每個6歲以下的孩子最多可獲3600元，而6至17歲之間的每個孩子最多可獲3000元。即使他們自己沒有社會安全號碼（SSN)，他們家中的安全號碼也可以獲得抵稅額 。即使家庭不報稅，也可以申請該項福利。

大多數有18歲以下孩子的家庭，都有資格獲得兒童抵稅額，要獲得CTC 資格需要符合以下要求：要獲得全額款項，個人收入須低於7萬5000元，或者已婚夫婦收入低於15萬元。如果個人收入低於24萬元，或作為已婚夫婦的收入低於44萬元，仍然可以獲得部分CTC。

此外，截至2021年，申請人必須在美國居住超過六個月。子女必須在2021年底未滿18歲，也就是出生於2004年1 月1日或之後。子女需要和申請人生活在一起至少六個月。子女不能在經濟上獨立，也就是不能支付自己一半以上的生活費用。

DPSS代理主任傑基．孔特雷拉斯 (Jackie Contreras) 表示，這些資金對於支持撫養孩子的家庭至關重要，但洛杉磯縣許多符合條件的家庭不知道他們是否符合條件，也不知道他們在稅收季節後仍然可以獲得這項抵免。 DPSS致力於為民眾提供更多相關資訊，以幫助當地家庭了解他們的CTC資格，以及申請該項福利。

需要申請的民眾可前往 www.GetCTC.org/dpssctc22 了解詳情，還可撥打211就一些簡單的疑問獲得答案，以及取得IRS 認證的報稅協助或虛擬幫助。民眾還可以使用網站上簡化的報稅工具GetCTC申請。

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