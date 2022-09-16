南加僑界 籲聯合國納入台灣

南加僑界力挺台灣參與聯合國。（記者張庭瑜╱攝影）

第77屆聯合國 大會9月13日在紐約聯合國總部，以「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」為今年主旨，鑑於台灣為國際社會及全球經貿體系的重要成員，南加州 僑界於9月15日（周四）聯合召開「支持台灣參與聯合國」記者會，並發表聲明，呼籲聯合國將台灣納為會員國之一，也抗議中國近期種種的軍事挑釁。

參與發表聲明的有駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長林暉程、行政院政務顧問林榮松、大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生、世界華人工商婦女企管協會副會長黃崇飛、台灣會館董事長陳柏宇、僑務委員楊婉柔、張珮鑾、溫玉玲、趙韻梅、羅明等，及眾多民眾和台灣協會都參與。

人在台灣的僑務委員會委員長童振源，以影片方式參與會議，提及近期數位美國政要訪問台灣，遭到中國處處打壓台灣生存發展空間及武力威脅，呼籲僑胞們一起努力推動外交。

副處長林暉程表示，台灣身為全球第22大經濟體，也為世界主要半導體基地，在全球供應鏈上扮演要角。不僅在疫情期間提供各種醫療用品給世界各國，也在俄烏戰爭期間捐贈物資給受災地區。這些例子都證明台灣是世界上一股良善的力量，有能力也有意願為全球和平繁榮做出貢獻。因此聯合國不當排除台灣，讓台灣媒體也無法取得記者證入場採訪。遭受如此歧視性待遇的唯一原因，就是國籍。將台灣人民排除在聯合國之外，不僅有損多邊主義理念，違反聯合國成立宗旨所揭櫫尊重人權及基本自由的原則，更有礙聯合國的整體努力。

尤其聯合國大會今年以分水嶺時刻，因應全球歷經的肺炎、肆虐、地緣政治等動盪作為辯論主題。以台灣過去種種成就貢獻，台灣已發展獲得廣大國際社會肯定，因此再次呼籲聯合國應立即採取行動接納台灣。 僑委會委員長童振源以影片方式參與會議。（記者張庭瑜╱攝影）

行政院政務顧問林榮松則以聯合國大會第2758號決議，點出台灣在聯合國的地位歷史，並以此分析台灣重新加入聯合國的可能性、困難度及台灣內耗問題等詳細分析，呼籲台胞們能停止互相消耗能量，共同努力讓台灣在國際上能有該有的地位。

當天發起的聯合聲明為一：聯合國應立即採取行動，解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形。 民眾高呼台灣加油。（記者張庭瑜╱攝影） 南加僑領發表聯合聲明。（記者張庭瑜╱攝影）

二：中國不當引用「聯合國大會第2758號決議」，導致台灣遭排除在聯合國體系之外，不但對台灣人民不公，也是國際社會的損失；而中國人民解放軍近期頻繁在台灣周邊實施演訓，威脅區域和平穩定，與聯合國的目標背道而馳，應該受到制止與譴責。