管制社交媒體 紐森簽署新法

加州州長紐森簽署AB 587法案。（美聯社）

加州 州長紐森 14日簽署Assembly Bill 587，新法除了要求社交平台公開他們對於仇恨、不實訊息的具體作法，還要求平台每半年提交報告給加州檢察長，揭露他們的管制進度。

不過，共和黨執政的佛州與德州，已經因為類似法案，而遭控告違反憲法第一修正案，加州的AB 587是否也會引起爭議，值得後續觀察。加州議會上周才剛通過加州適齡設計規範法案（California Age-Appropriate Design Code Act），要求社交平台保護未成年人的身體與心理健康。

AB 587的主要提案人為民主黨籍的眾議員Jesse Gabriel。他強調，社交媒體雖然帶來無限機會，但卻同時為孩子、弱勢社群 、民主制度帶來威脅，新法生效後，將能規範社交平台對仇恨言論、虛假消息、騷擾貼文、陰謀論與極端主義，及其他危險內容的管制行動。

州長紐森則強調，加州不會袒護社交平台的不作為，放縱仇恨言論與虛假消息威脅社會與立國精神，加州人有權知道這些平台如何影響輿論，並知道平台對透明與責任的明確政策，如此才能確保民眾每天接觸到的社交平台資訊品質。社交平台除了必須向加州檢察長提交半年報，揭露規範執行情形，檢察長也有權要求平台依規行事。