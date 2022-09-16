拜登減免學貸 危害正在顯現

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總統拜登 ，8月底宣布免除中低收入者至多2萬元學貸；這項號稱讓千萬人受益的計劃，實則是「抱薪救火」，給拚盡全力壓制通膨的聯準會當頭一棒。不斷攀高的利率 ，都難以將消費者物價指數拉下；免除學貸「大水漫灌之下」，未來通膨豈不更加洪水滔天。

通過宣布減免學貸的計畫，拜登成功取悅選民，為民主黨在2022年底的期中選舉，打下堅實基礎。蓋洛普(Gallup)民調機構的數據顯示，拜登在宣布計畫後，支持度上升6個百分點達到44%，是2022年最高。

不過與拜登支持率一起走高的，還有8月的消費者物價指數（CPI）。8月CPI不減反增，相比7月增加0.1%；繼續在高位徘徊的CPI，說明聯準會今年3月17日以來，持續升息 抗通膨的收效寥寥。8月CPI數據出爐後，美股道瓊工業平均指數跳水近1300點，是近兩年來之最。儘管14日稍有反彈，但難掩近期頹勢。

受到升息抗通膨影響的，豈止是證券市場。華人頗為青睞的房地產，也將面臨較大衝擊。房貸銀行家協會資料顯示，美國9月的房貸平均利率現已漲至6%以上，30年期房貸的固定利率達6.01%，為2008年金融危機爆發以來首次，是一年前的一倍。

眾所周知，房貸利率與房價，基本可以看做是天平的兩端；持續高漲的房貸利率，勢必會讓房價出現鬆動。此前持續走高的房貸利率，已經讓今年7月的新屋銷售降至六年半以來的新低，房屋轉售和單家庭房屋的開工建設降至兩年來的新低。如今房貸利率回到2008年前的水準，對未來房市的衝擊可見一斑。

因為持續的升息，讓美國的經濟前景不太樂觀；而持續維持高位的通膨，又令升息難以停下。值此聯準會焦頭爛額，盡心竭力希望美國經濟軟著陸之際，總統拜登拋出減免學貸計劃。要知道減免學貸的資金，不會從天上掉下來。華爾街日報報導，該計畫將耗資3000多億元，會增加聯邦政府的財政赤字，因為借款人向聯邦政府償還的貸款數量減少。

為了填補減免學貸所產生的赤字，聯邦政府勢必需要增加舉債；將來為了償還到期國債，又需要發行更多美元。而獲得學貸減免的個人，也將有更多資金可用於消費，且額度與減免的學貸規模相當，可達數千億元。這樣一來二去，拜登減免學貸所形成的「水分」，遠遠超過表面數額的3000多億元。

如此背景之下，拜登減免的學貸，很可能導致通貨膨脹，需要更高的利率去壓制。當前泡沫較高的美國經濟，短時間遇到高利率，離硬著陸想必不遠了。