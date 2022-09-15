兒童互聯網犯罪 南加5縣逮141嫌犯

洛杉磯市警察局局長摩爾敦促兒童父母和監護人，向國家失踪和受剝削兒童中心或滅罪熱線發送線索。（LAPD圖片）

洛杉磯 市警察 局14日宣布，南加 五縣聯手組成，並由洛市警局主導的執法工作組，針對兒童互聯網犯罪逮捕了141名嫌犯。

洛市警察局稱，恰逢許多司法管轄區的兒童返校，這個保護無辜者行動於9月6日至12日由洛杉磯互聯網兒童犯罪特別工作組進行，包括60多個執法單位，覆蓋洛杉磯、橙縣、聖伯納汀諾、聖塔芭芭拉和范杜拉等縣。

14日上午，在洛市警察局總部外的新聞發布會上，洛市警局局長摩爾（Michel Moore），在參與此次行動的眾多執法組織領導人陪同下發言。他表示，2019年洛杉磯特別工作組收到8525條網絡線索，這些線索來自在線和其他疑似虐待兒童的來源，及兒童性虐待材料。到2020年，這個數字已增加到超過2萬4000條線索，幾乎是2019年的三倍。今年截至9月12日，警方已收到超過2萬5000條提示和線索，到今年年底，這些網絡線索報告將超過3萬6000條。

該工作組收到來自國家失踪和受剝削兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）的網絡線索，這些線索涉及擁有、分發和製造兒童性虐待材料，及通過互聯網對兒童進行性剝削。

摩爾敦促兒童父母和監護人，向國家失踪和受剝削兒童中心或滅罪熱線發送相關線索。

洛市警局並表示，在行動期間，工作組人員並對需要登記為性犯罪者的人進行了合規檢查，且這些人與互聯網犯罪有關。

官方公佈了141名被捕者的細節，其中110人因涉嫌持有、分發或製造兒童色情製品被捕，十人因涉嫌違反假釋而被捕，八人因涉嫌違反緩刑而被捕，六人因涉嫌性虐待兒童╱口交而被捕，三人因涉嫌擾亂治安被捕，兩人因涉嫌雕像強姦被捕，兩人因涉嫌拉皮條而被捕。