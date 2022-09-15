爾灣華人小學生 義賣捐款挺警局

USLG的孩子們暑期和華裔高中女生Rice合作，義賣她自己創辦的時尚帽子品牌BIQ賺得4000元善款。（USLG提供）

今年6月，南加橙縣的爾灣 （Irvine）警局收到來自一個名為「USLG」的社區組織義賣的捐款。驚喜的是，當警官們終於見到過去一段時間用郵件保持聯絡的專案負責人和聯絡人時，發現竟是一群還在唸小學的華裔 孩子。負責聯絡的警員表示，給他寫郵件的華裔小女孩Bella，郵件措辭正式和成熟，完全沒有想到一見面才發現對方只有九歲。

當天USLG的孩子們為爾灣少警隊帶來的第一筆籌款雖只有610元，但都是孩子們獲得好心商家捐贈書包後，自己義賣所得，目標是為少警隊購入一輛巡邏車。而在過去的暑假中，孩子們還辦了多場帽子義賣活動，合作方竟也是未成年華裔女生。來自爾灣高中的16歲華裔女生Rice，創辦時尚帽子品牌BIQ，也願意和USLG合作，共同為爾灣警局少警隊籌款。孩子們的義賣活動持續了整個暑期，且籌得超過4000元善款，距買巡邏車的目標越來越近。

警局表揚孩子們的善行。（USLG提供）

USLG全名US Leader Group，是2020年成立於爾灣的501C3非盈利機構。USLG由首批11個贊助者家庭共同成立，當時最大的成員為22歲的研究生，最小的還是四歲幼稚園孩童。不過去年底的第一次董事會，孩子們穿上小西裝和裙子赴約，討論會務議程，個個都對組織的事務相當重視。

每次大小活動或專案，孩子們都各自發揮專長，例如七歲的Jay負責在端午活動上用中文講解端午節 由來 ，Tony則負責籌備年會，Anna是負責網路銷售的網店小專家，Mylene是負責所有海報設計的設計師，高中生Kevin為籌款目標專門考取了擊劍教練證，並捐出自己的工資。不少孩子在特長方面都有不菲成績，有全美排名第四的七歲滑雪小健將Ryan，七歲的Jay也曾獲得國際繪畫大獎，作品在世界多國展出。 警局和孩子們合作。（USLG提供）

如今會員家庭人數已有40多人。不過該組織仍全由孩子負責運營、管理、提交和落實專案，家長也盡量放手讓孩子自己實操，希望為孩子提供鍛鍊領導力、組織能力的機會。當然家長們會提供諮詢和經驗，例如Bella的父親劉先生就表示，在教過女兒如何寫商業企劃書後，孩子目前已經非常熟練了，唯有在寫中文版時要父親幫忙校對。劉先生笑說，當他表示要收女兒十元一個字的諮詢費之後，女兒從此相當有動力學好中文。

其實組織裡的每個孩子的父母，都樂意把其他孩子當成自己孩子一樣親力親為指導。因為都是來自各行業精英，能給孩子們提供實戰經驗，貢獻自己的人生閱歷和專業知識，「USLG不是學校，不是補習班，而是一個由孩子們做主⻆，獨立自主的平台」。會員家庭全部是來自橙縣頂級私立和公立學校的孩子，家長們認為這種「精英組團育兒」的理念可讓教育更個人化定製，針對每位孩子做到細緻、量身定做的支持和鼓勵，同時也驚喜於孩子們能在這麼小的年紀做成這樣的成績，都是得益於USLG群體的互助。